ABD'de düzenlenen CES 2022 fuarına katılan Togg, bugün yaptığı paylaşımda etkinliğin en iyi 20 markasından biri seçildiğini duyurdu. Ödül, her yıl CES fuarındaki standları derecelendiren Exhibit dergisi tarafından verildi.

Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otomobilini piyasaya sürmek üzere çalışmalarına devam eden Togg, geçtiğimiz haftalarda dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan CES 2022’de boy göstermişti. Togg, bu etkinlikte ilk olarak 2019’da gördüğümüz dört kapılı sedanın yenilenmiş konseptini tanıtmıştı. Konsept, ‘Transition Concept Smart Device’ adıyla gösterilmişti.

Togg, bugün yaptığı paylaşımla birlikte hem yeni otomobilini, hem de USECASEMobility vizyonunu gösterdiği CES 2022 etkinliğindeki görünümüyle ödüllendirildiğini duyurdu. Togg tarafından Twitter’da yapılan paylaşımda, etkinlik ve organizasyonlardaki sunumları derecelendiren Exhibitor dergisinin Togg’u ‘CES’in En İyi 20 Markası’ndan biri olarak seçtiği duyuruldu.

Togg'un paylaşımı:

Togg, yaptığı paylaşımda “Sektörünün saygın yayını Exhibitor, 2300 katılımcı arasından ‘CES’in En İyi 20 Markası’ndan biri olarak Togg’u seçti.” ifadelerine yer verdi. Exhibitor dergisi, henüz CES’in en iyilerini duyurduğu listesini yayınlamadığından, Togg dışında listede yer alan markalar şu anlık bilinmiyor.

Togg’u CES’in en iyi 20 markasından biri olarak seçen Exhibitor, her yıl CES etkinliklerindeki sunumları özellikle standlarının görünümleriyle derecelendiriyor. Togg, CES 2022 etkinlikte tanıtımları için hazırladığı standı üç boyutlu olarak sanal ortama da aktarmıştı. CES 2022’deki fuarı sanal olarak ziyaret etmek için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.