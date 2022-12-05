Disney+'ın yeni yerli yapımı Yılbaşı Gecesi'nden ilk fragman yayınlandı.

Geçtiğimiz Haziran ayında ülkemizde hizmet vermeye başlayan Disney+, sürekli olarak yeni yerli yapımlarla kullanıcılarını buluşturuyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda da Gülse Birsel’in yazacağı bir komedi filmi hakkında ilk detaylar paylaşılmıştı.

Bugün ise Disney+’ın yeni filmi Yılbaşı Gecesi’nden ilk fragman yayınlandı. Filmin ekibi ise adeta Şampiyonlar Ligi gibi.

İşte Yılbaşı Gecesi’nden ilk fragman

Pandemi nedeniyle zorlu bir yıl geçiren Didem, eşi Ozan ile birlikte güzel bir yılbaşı partisi düzenlemek için hazırlıklar yapar. Ancak yılbaşı gecesi aniden sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte çiftimizin hayalleri suya düşer. Çare ise sitedeki tüm komşuları bu yılbaşı partisine davet etmektir. Ancak fragmanda da göreceğiniz gibi işler pek de planlandığı gibi gitmez.

Alican Yücesoy, Alina Boz, Ayta Sözeri, Boran Kuzum, Büşra Pekin, Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Emir Benderlioğlu, Fatih Artman, Gülse Birsel, İrem Sak, Kubilay Tunçer, Nazmi Sinan Mıhçı, Serkan Keskin, Şebnem Bozoklu, Zeynep Gürsoy gibi pek çok önemli ismin rol aldığı film, 30 Aralık tarihinde Disney+’ta yayınlanacak.