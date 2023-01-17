İsviçreli bilim insanları, yıldırımların yörüngesini değiştirmeyi başardı. Saniyede 1000 atım yapabilen bir lazer silahı, uzmanların amaçlarına ulaşmasına yardımcı oldu.

İsviçreli bilim insanları, pek çok zaman sorun yaşatan yıldırımlarla ilgili dikkat çeken bir işe imza attılar. Ortalama bir araba büyüklüğünde özel bir lazer silahı geliştirmeyi başaran uzmanlar, bu lazer silahı ile yıldırımların yönünü saptırmayı başardılar. Lazer silahı, en çok da uzaya gönderilen roketler için avantaj sağlayacak.

İsviçre'deki en yüksek dağlardan bir tanesi olan Santis'in yaklaşık 2.500 metrelik zirvesine yerleştirilen lazer silahı, saniyede 1.000 atım yapabilecek kapasiteye sahipti. Fırtınalı havada silahı kullanan bilim insanları, yaptıkları çalışmanın işe yaradığını anladılar. Zira yıldırımın yörüngesi, yaklaşık 50 metre kadar kaydırılmıştı.

İşte yıldırımın yönünü değiştiren o lazer silahı!

Dağın zirvesinde yer alan telekomünikasyon vericisinin yanına yerleştirilen lazer silahı ile ilgili ölçümler de yapıldı. Yapılan ölçümler sırasında, çalışmaların gerçekten de sonuç verdiği tespit edildi. Ancak bu silah yüzde 100 çözüm üretmiyor. Zira verici, lazer kullanılırken de yıldırımlara maruz kaldı. Ancak bilim insanları, amaçlarına ulaşmayı başarmışlardı. Yıldırımın yörüngesi kaydırılmıştı.

Geçmişte de benzer yöntemler uygulanmış ancak sonuç vermemişti. Bu kez farklı olan neydi?

2004 ve 2011 yıllarında, lazer silahları ile yıldırımın yönünü değiştirme çabaları yine gündemdeydi. Ancak başarılı olunamamıştı. Bununla ilgili açıklama yapan bilim insanları, geliştirdikleri lazer silahının öncekilerden çok daha güçlü olduğunu ve hatta saniyedeki atım sayısının iki katına ulaştığını söylediler. Yani lazer silahı güçlenmiş, bu da daha önce başarısız olan çalışmaların bu kez başarıyla tamamlanmasını sağlamıştı.

İsviçre'de yaşanan gelişme en çok da NASA'yı memnun edecek gibi görünüyor. Zira NASA, özellikle de geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği fırlatmalarda hava muhalefetinin etkisinde kaldı. Hatta Florida'da gerçekleştirilen bir fırlatma sırasında çevreye dört kez yıldırım düştü. İşte bu gibi lazer silahları, uğruna milyarlarca dolar harcanan uzay mekiklerinin çevresindeki risklerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olabilir.