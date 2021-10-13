YKS 2022'ye çalışırken verimli bir ders çalışma programı ve çalışma tekniği uygulamak gerçekten büyük önem arz ediyor.

YKS'ye çalışırken en büyük sorun, en verimli ders çalışma tekniklerini bulmaktan geçiyor. Bu noktada birçok kişi YouTube videolarını ciddi oranda tercih edebiliyor. YouTube üzerinden birçok tanınmış kişinin çeşitli ders çalışma tekniklerini gözlemleyebilirsiniz ama bu konuda gerçekten ciddi bir içerik bulmak oldukça zor. Peki gerçekten YKS'ye nasıl çalışabilirsiniz?

YKS 2022 ders çalışma programı çıkarırken mutlaka dikkat etmeniz gereken önemli konular var. Özellikle TYT ve AYT 2021 sorularının ne kadar zor olduğunu düşünecek olursanız doğru teknikle, doğru çalışmanın oldukça önemli olduğunu düşünmeniz gerekiyor. YKS çalışma programı yaratmak belli ölçüde komplike görünse de aslında oldukça kolay. Nereden başlayacağınızı belirlemek için sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz.

YKS 2022 için en verimli ders çalışma teknikleri

Hedef belirleme

Çalışma ortamı yaratma

Eksiklerini tespit etme

Dış ortamdan soyutlanma

Anlamadığın noktaları not alma

Birden fazla kaynağa sahip olma

Kendini ödüllendirme

YKS 2022 için hedef belirleme

YKS 2022 için kendinize bir hedef koymanız oldukça önemli. Özellikle YKS'nin bir puan değil, sıralama sınavı olduğunu kesinlikle unutmamalısınız. YKS 2022 için girmek istediğiniz üniversite ve bölüm hedefini mutlaka belirleyin. Bu noktada duvarınıza kazanmak istediğiniz üniversite ve bölümü yazmak ya da üniversitenin ürünlerini almak sizi motive edecektir.

Belirlediğiniz hedefi tutturmak için deneme sınav sonuçlarınızı takip etmek ve puanlarınızı buraya yönelik arttırmayı hedeflemek sizi oldukça motive edecektir. Hatta okulun sosyal medya hesaplarını takip edip, içeriklerini düzenli gözlemlemek sizi bir adım daha öteye taşıyacaktır. YKS 2022 için hedeflerinizi belirlemediyseniz şimdiden mutlaka başlayın.

Çalışma ortamı yaratma

Doğru çalışma ortamınızı yaratmanız oldukça önemli. Hatta bu noktada şunu açık yüreklilikle söyleyebiliriz ki; "doğru çalışma ortamı yaratmak, sınavı kazanmanın en az %25'ini oluşturuyor." Dikkat dağıtıcı tüm öğelerden kurtulun, ruhunuzu dinlendiren renkleri bir araya getirin. Dijital eğitim platformu kullanmıyorsanız telefonlarınızı ortadan kaldırın. Telefonunuzun tüm bildirimlerini kapatın ve çalışmaya odaklanın.

Dijital eğitim platformu kullanıyorsanız da bu noktada en büyük tavsiyemiz sadece kullandığınız platformun bildirimleri açık olsun. Hata ile sosyal medya ya da herhangi bir mesajlaşma uygulamasından gelen bildirime bakarsanız bütün dikkatinizi dağıtabilirsiniz. Bu nedenle de ideal ortamı yakalamak için:

Sizi dinlendiren ve odaklanan renklerle döşenmiş bir masa düzeni kurun, Dikkat dağıtacak her şeyden kurtulun, Kronometreniz mutlaka açık kalsın, ne az ne çok çalışın, Hafif bir klasik müzik açabilirsiniz.

Eksiklerini tespit etme

YKS 2022 için eksik tespiti yapmak oldukça kıymetli. Hangi konuyu bilip bilmediğinizi tespit etmek için YKS 2021 ya da YKS 2020 sorularını çözebilirsiniz. Bu noktada bilmediğiniz konuların listesini çıkararak eksiklerinizle başbaşa kalabilirsiniz. Burada önemli bir noktaya vurgu yapmakta fayda var! "Kendinize karşı dürüst olun!". YKS konusunda sakın egolu olmayın. YKS'de eksikleri tespit edip, kapatmak oldukça problemlidir.

Burada "ben bu konuyu bilmiyor muyum ya?" diye düşünerek ya da aslında biliyorum vs. derseniz kaybeden tarafta olursunuz. Mutlaka TYT-AYT'yi bölerek çalışmanızı öneriyoruz.

Dış ortamdan soyutlanma

En büyük sorunlardan biri de dış ortamdan kendinizi soyutlama. Bu çok fantastik bir konudur. Asosyalleşmeden, kendinizi soyutlama kavramı oldukça karanlık gelecektir. Şöyle düşünebilirsiniz, ders çalışma ortamında sizi rahatsız edecek tüm etkenlerden soyutlanmanız gerekiyor. Motivasyonunuzu kazanmak istediğiniz bölüm ya da okula doğru odaklarsanız, çevre faktörlerinden kolay şekilde kurtulabilirsiniz.

YKS 2022 için hazırlık yaparken, dış ortamdan soyutlanmak sizi rahatsız etmeyecek aksine odak noktanızı arttırmanıza neden olacak. Bu nedenle de ince düşünün ince planlayın.

Anlamadığın noktaları not alma

YKS 2022 için çalışmaya başladığınızda özellikle TYT 2022'yi bitirdikten sonra mutlaka AYT'de anlamadığınız konuları not alın. Eksik kaldığınız ve anlamadığınız konuların zaman planlamasını yapmak ve tekrar üzerine çalışmaya başlamak gerçekten çok önemli. Anlamadığınız konuların notları yeni bir çalışma programı oluşturduğunuzda oldukça önemli olacak.

YKS 2022 konularının tekrar tekrar üzerinden geçerken bu bahsettiğimiz notlar sizin en değerli hazineniz olacak. Özellikle anlamadığınız noktaları not alırken, konuyu kapatma sürenizi tahmin etmeniz çok önemli keza zaman yönetimi sizler için çok değerli olacak.

Birden fazla kaynağa sahip olma

YKS 2022 için birçok kaynağa sahip olmanız çok önemli. Özellikle tek bir kaynaktan çalışmak çoğu zaman sizi yanıltabilir. Türkiye'de en büyük problem kaynak içerik çıkaran öğretmenlerin "yorumlama" yapmaları. Bu nedenle karşılaştırmalı kaynaklara ihtiyacınız olacak. Örnek vermek gerekirse;

Biyoloji konu anlatım kitaplarınız varsa

Mutlaka farklı bir yayından en az 1 adet daha evinizde barındırın.

Youtube üzerinden ders çalışırken de diğer öğretmenlerin aynı konu anlatım videolarını elinizde bulundurmayı asla unutmayın.

Kendini ödüllendirme

YKS 2022'ye hazırlanırken, hayattan soyutlanıp dünyanızı kapatmayın. Bu noktada kendinize özel "ödüllendirme" mekanizmasını kurmalısınız. Hedefinize her yaklaştığınızda;

Sevdiğiniz diziden 1 bölüm izlemek

Güzel bir film izlemek

Arkadaşlarınızla dışarı çıkmak

Sinemaya gitmek

Yeni bir video oyunu almak

2 saat kadar oyun arası vermek

ve birçok seçeneği kendiniz için belirleyebilirsiniz. YKS 2022 hedefinizi belirlediğiniz ve YKS ders çalışma programı hazırlamak sizi gerçekten motive edecektir. Bu noktada çalışmak size bir yük gibi değil aksine üniversitede yaşayacağınız özgürlük için küçük bir uğraş gibi gelmeli.

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