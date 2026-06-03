Fiat Grizzly ve Grizzly Fastback için ilk resmî görsel paylaşıldı. Renault Duster gibi uygun fiyatlı SUV modellerine rakip olması beklenen araçlar; geniş yaşam alanı, farklı gövde seçenekleri, benzinli, hibrit ve elektrikli motor alternatifleriyle 2026’da yollara çıkacak.

FIAT, uzun süredir uygun fiyatlı aile otomobili pazarında daha güçlü bir hamle yapmaya hazırlanıyordu. Grande Panda ile başlayan bu yeni dönem, şimdi Fiat Grizzly ve Fastback ile daha büyük bir sınıfa taşınıyor. Paylaşılan ilk resmî görsel, markanın Renault Duster gibi popüler SUV’lara doğrudan göz kırptığını gösteriyor.

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Yeni modeller, FIAT’ın sadece şehir otomobilleriyle değil, ailelerin günlük ihtiyaçlarına cevap verecek SUV seçenekleriyle de iddialı olmak istediğini gösteriyor. Üstelik bu kez tek bir gövde tipi yok. Daha klasik SUV çizgisindeki Grizzly’ye, daha sportif görünen Fastback versiyonu eşlik ediyor.

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FIAT’ın yeni SUV ailesi neler sunacak?

FIAT’ın açıklamasına göre Grizzly ve Grizzly Fastback, ortak bir global platform üzerine geliştirilen 4,5 metreden kısa iki farklı C segment model olacak. Grizzly daha ferah, dik ve aile odaklı bir SUV olarak konumlanırken Fastback, daha şık tavan çizgisi ve uzun yol kullanımına uygun bagaj yapısıyla farklı beklentilere seslenecek.

Fiat Grizzly ve Fastback için henüz net bir fiyat açıklanmadı. Ancak FIAT’ın “erişilebilir aile otomobili” vurgusu, bu modellerin yüksek fiyatlı premium SUV’lardan çok Renault Duster gibi fiyat/performans tarafı güçlü seçeneklerle rekabet edeceğini düşündürüyor. Avrupa ve Orta Doğu-Afrika çıkışı 2026’nın ikinci yarısında yapılacak.