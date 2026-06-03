Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Fiat'tan Renault Duster'a Rakip Geldi: Karşınızda Fiat Grizzly ve Fastback!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Fiat Grizzly ve Grizzly Fastback için ilk resmî görsel paylaşıldı. Renault Duster gibi uygun fiyatlı SUV modellerine rakip olması beklenen araçlar; geniş yaşam alanı, farklı gövde seçenekleri, benzinli, hibrit ve elektrikli motor alternatifleriyle 2026’da yollara çıkacak.

Fiat'tan Renault Duster'a Rakip Geldi: Karşınızda Fiat Grizzly ve Fastback!
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

FIAT, uzun süredir uygun fiyatlı aile otomobili pazarında daha güçlü bir hamle yapmaya hazırlanıyordu. Grande Panda ile başlayan bu yeni dönem, şimdi Fiat Grizzly ve Fastback ile daha büyük bir sınıfa taşınıyor. Paylaşılan ilk resmî görsel, markanın Renault Duster gibi popüler SUV’lara doğrudan göz kırptığını gösteriyor.

Yeni modeller, FIAT’ın sadece şehir otomobilleriyle değil, ailelerin günlük ihtiyaçlarına cevap verecek SUV seçenekleriyle de iddialı olmak istediğini gösteriyor. Üstelik bu kez tek bir gövde tipi yok. Daha klasik SUV çizgisindeki Grizzly’ye, daha sportif görünen Fastback versiyonu eşlik ediyor.

İçerikten Görseller

Fiat'tan Renault Duster'a Rakip Geldi: Karşınızda Fiat Grizzly ve Fastback!
FiatGrizzlyandGrizzlyFastback

FIAT’ın yeni SUV ailesi neler sunacak?

FiatGrizzlyandGrizzlyFastback

FIAT’ın açıklamasına göre Grizzly ve Grizzly Fastback, ortak bir global platform üzerine geliştirilen 4,5 metreden kısa iki farklı C segment model olacak. Grizzly daha ferah, dik ve aile odaklı bir SUV olarak konumlanırken Fastback, daha şık tavan çizgisi ve uzun yol kullanımına uygun bagaj yapısıyla farklı beklentilere seslenecek.

Fiat Grizzly ve Fastback için henüz net bir fiyat açıklanmadı. Ancak FIAT’ın “erişilebilir aile otomobili” vurgusu, bu modellerin yüksek fiyatlı premium SUV’lardan çok Renault Duster gibi fiyat/performans tarafı güçlü seçeneklerle rekabet edeceğini düşündürüyor. Avrupa ve Orta Doğu-Afrika çıkışı 2026’nın ikinci yarısında yapılacak.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Haziran 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı

Haziran 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı

Haziran 2026 Volkswagen Fiyat Listesi Açıklandı: Bayi Fiyatıyla Liste Fiyatı Arasında Yüz Binlerce TL Var!

Haziran 2026 Volkswagen Fiyat Listesi Açıklandı: Bayi Fiyatıyla Liste Fiyatı Arasında Yüz Binlerce TL Var!

Haziran 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 1,3 Milyon TL'ye Hala Araba Var!

Haziran 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 1,3 Milyon TL'ye Hala Araba Var!

Haziran 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 4 Milyon TL'den Ucuz Otomobil Kalmadı!

Haziran 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 4 Milyon TL'den Ucuz Otomobil Kalmadı!

Honda’nın Türkiye’de Satışı Durdurulan Sedanı Baştan Aşağı Yenilendi: Karşınızda 2026 Honda City

Honda’nın Türkiye’de Satışı Durdurulan Sedanı Baştan Aşağı Yenilendi: Karşınızda 2026 Honda City

Sıfır Otomobil Yerine 5-10 Yaş Arası Bir W205 Kasa Mercedes Alınır mı, Yoksa Pişman mı Eder?

Sıfır Otomobil Yerine 5-10 Yaş Arası Bir W205 Kasa Mercedes Alınır mı, Yoksa Pişman mı Eder?

Togg Yönetim Kurulu Başkanından Yeni Model Hakkında Açıklama: Herkes Alabilecek!

Togg Yönetim Kurulu Başkanından Yeni Model Hakkında Açıklama: Herkes Alabilecek!

Haziran 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Hibrit Qashqai'de 470 Bin TL İndirim Var!

Haziran 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Hibrit Qashqai'de 470 Bin TL İndirim Var!

Araba Elektrikli Araba Fiat

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Haziran 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı

Haziran 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı

Haziran 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 1,3 Milyon TL'ye Hala Araba Var!

Haziran 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 1,3 Milyon TL'ye Hala Araba Var!

Haziran 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 4 Milyon TL'den Ucuz Otomobil Kalmadı!

Haziran 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 4 Milyon TL'den Ucuz Otomobil Kalmadı!

Haziran 2026 Volkswagen Fiyat Listesi Açıklandı: Bayi Fiyatıyla Liste Fiyatı Arasında Yüz Binlerce TL Var!

Haziran 2026 Volkswagen Fiyat Listesi Açıklandı: Bayi Fiyatıyla Liste Fiyatı Arasında Yüz Binlerce TL Var!

Togg Yönetim Kurulu Başkanından Yeni Model Hakkında Açıklama: Herkes Alabilecek!

Togg Yönetim Kurulu Başkanından Yeni Model Hakkında Açıklama: Herkes Alabilecek!

Haziran 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Elroq’ta 850 Bin TL İndirim Var!

Haziran 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Elroq’ta 850 Bin TL İndirim Var!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com