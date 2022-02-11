2022 YKS Başvuruları Başladı (Nasıl Başvuru Yapılır?)

ÖSYM, lise öğrencilerinin yüksek öğrenime geçişini sağlayacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının başladığını açıkladı. Sınava nasıl başvuru yapabileceğinizi adım adım anlattık.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ülkemizdeki milyonlarca lise öğrencisinin geleceğinin son tuğlalarını atmaya başlayacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvurularının başladığını açıkladı. Sınav adayları, başvurularını merkezlere gitmeden doğrudan internet üzerinden yapabilecekler.

Bugün başlayan YKS sınavı başvuruları, 7 Mart tarihine kadar devam edecek. Geç başvurular ise 16 Mart ve 17 Mart tarihlerinde alınacak. Sınav adaylarının sınava girişlerindeyse HES kodlarını göstermeleri zorunlu olacak.

YKS başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi sayfasına ulaşın.

sayfasına ulaşın. ÖSYM şifreniz ve kimlik numaranız ile sisteme giriş yapın . (Henüz şifreniz yoksa 'e-Devlet ile Kayıt Ol' seçeneğine tıklayarak kayıt olabilirsiniz.)

. (Henüz şifreniz yoksa 'e-Devlet ile Kayıt Ol' seçeneğine tıklayarak kayıt olabilirsiniz.) Sınava HES Kodu olmadan giremeyeceğinizden, öncelikle sol menüde yer alan 'HES Kodu Bilgilerim' seçeneğine tıklayın ve sınava kadar geçerli olan HES kodunuzu hesabınıza ekleyin.

Sol menüde yer alan 'Başvuru Sürecindekiler' kısmına gelerek ' 2022 - YKS ' seçeneğine tıklayın.

' seçeneğine tıklayın. Bilgilerinizi kontrol edip sınavınıza yönelik gerekli düzenlemeleri yaptıktan ve oturumlarınızı seçtikten sonra başvurunuzu tamamlayın.

ÖSYM'nin 2022 yılı sınav takvimi

Elektronik Yabancı Dil Sınavı ( e-YDS 2022/1 İngilizce ): 29.01.2022

): 29.01.2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ( 2022-TUS 1. Dönem ): 06.03.2022

): 06.03.2022 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı ( 2022-YÖKDİL/1 ): 13.03.2022

): 13.03.2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ( 2022-MSÜ ): 27.03.2022

): 27.03.2022 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ( 2022-YDS/1 ): 10.04.2022

): 10.04.2022 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ( 2022-ALES/1 ): 17.04.2022

): 17.04.2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum ( TYT ): 18.06.2022

): 18.06.2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum ( AYT ): 19.06.2022

): 19.06.2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum ( YDT ): 19.06.2022

): 19.06.2022 Dikey Geçiş Sınavı ( 2022-DGS ): 03.07.2022

): 03.07.2022 Kamu Personel Seçme Sınavı ( 2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)): 31.07.2022

(GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)): 31.07.2022 Kamu Personel Seçme Sınavı ( 2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün): 06.08.2022

(ALAN BİLGİSİ) 1. gün): 06.08.2022 Kamu Personel Seçme Sınavı ( 2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün): 07.08.2022

(ALAN BİLGİSİ) 2. gün): 07.08.2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)): 14.08.2022

ÖSYM'nin konuyla ilgili resmi açıklamasına ve 2022 yılındaki tüm sınavların tarihlerine, buradaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.