YÖK Başkanı, Düzenlenen Anketin Sonuçlarını Açıkladı

YÖK Başkanı Yekta Saraç, geçtiğimiz hafta düzenlenen bir anketin sonuçlarını açıkladı. Yaptığı açıklamalarda hem öğrencilerin hem de akademisyenlerin Sağlık Bakanlığı kararlarına göre hareket edilmesi gerektiğini düşündüğünü söyleyen Saraç, Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçildiğini duyurdu.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Yükseköğretim Kurumu'nun başlattığı bir anketten bahsetmiştik. Üniversite öğrencileri ile akademisyenleri ilgilendiren bu anket çalışması, pandemi sürecinde hayatımıza giren uzaktan eğitimle ilgili genel görüşün alınmasını kapsıyordu. Öğrenci ve akademisyenlerin görüşüne önem verileceğini söyleyen YÖK Başkanı Yekta Saraç, ikinci dönem için uzaktan eğitimin devam edip etmeyeceğinin bu ankete bağlı olduğunun sinyalini vermişti.

Yekta Saraç bugün, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Ankete 1 milyon 255 bin öğrenci ile 29 bin akademisyenin katıldığını ifade eden Saraç, anketin ön sonuçlarını da kamuoyu ile paylaştı. Yaptığı açıklamalarda öğrencilerinin yüzde 11, akademisyenlerin ise yüzde 3'lük bir bölümünün, uzaktan eğitim ile ilgili karar konusunda Sağlık Bakanlığı'na danışılmaması gerektiğini düşündüğünü söyleyen Saraç, anketin detaylı sonuçlarının da birkaç gün içerisinde paylaşılacağını duyurdu.

Üniversitelerde ikinci dönemin nasıl işleyeceği, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek

Anket sonuçları ile ilgili genel bir değerlendirmede bulunan Yekta Saraç, öğrenci ve akademisyenlerin büyük bir çoğunluğunun Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalara göre hareket edilmesi gerektiğini söyledikleri için, kararın bu doğrultuda alınacağını ifade ediyor. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile iletişime geçildiğini belirten Saraç, bakanlıktan gelecek öneri doğrultusunda karar alınacağını ilan etti.

Aslına bakacak olursak Yekra Saraç'ın açıklaması, üniversitelerin ikinci dönemde de uzaktan eğitim vereceğinin açık bir göstergesi. Çünkü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda üniversitelerde yüz yüze eğitimin yol açacağı hareketliliğin görmezden gelinmemesi gerektiğini açıklamıştı. Fahrettin Koca'nın görüşünün bu şekilde devam etmesi durumunda üniversitelerin açılma durumunun olmadığını açıkça ifade edebiliriz.