Lüks yatların ve çoğu yolcu gemisinin neden genellikle beyaz olduğunu hiç düşündünüz mü? Örneğin savaş gemileri mavimsi bir gri, büyük kargo gemileri rengarenk veya denizaltılar genellikle siyah.

Elbette her bir renk tercihinin farklı sebepleri var ancak yolcu gemileri neden beyaz? Beyazı özel kılan ne? Bu rengin nasıl bir avantajı ve anlamı var?

Birazdan bu soruların cevaplarını aldığınızda taşlar yerine oturacak.

Lüks yatların ve kruvaziyer gemilerin genellikle beyaza boyanmasının en temel sebebi, bu rengin gemileri daha serin tutuyor olması.

Bizler nasıl ki yazın sıcağı altında güneşi çekmemesi için açık renkli veya beyaz giysiler tercih ediyorsak, yolcu gemileri de benzer bir sebepten dolayı beyaza sadık kalıyor. Bu renk, özellikle kavurucu sıcakların hâkim olduğu iklimlerde seyreden gemilerin, iç sıcaklığını kontrol altında tutmaya yardımcı oluyor.

Yani parlak beyaz boya, ısıyı azaltmada yüksek bir performans sunuyor. Böylece gemi tatilinin keyfini çıkarırken, sıcaktan çok daha az bunalıyorsunuz. Ayrıca araştırmalara göre beyaz boyaların çoğu, Güneş ışığının %80 ila %90’ını yansıtıyor.

Öte yandan beyaz renk, gemilerin ve yatların bakımlarını kolaylaştırıyor.

Gemilerde oluşan olası gövde hasarlarının ve çatlakların daha hızlı fark edilmesine ve daha çabuk müdahale edilmesine katkı sağlıyor. Yine olası bir felaket anında eğer yatlar veya gemiler alabora tehlikesi ile karşı karşıya kalırsa, rengi beyaz olduğu için deniz üzerinde daha kolay fark ediliyor.

Ek olarak beyaz boya, yolcu gemileri için yalnızca pratik bir seçimden ibaret değil. Bu rengin tercih edilmesi, aynı zamanda para tasarrufu da sağlıyor. Gemi veya yat herhangi bir hasar aldığında, boyası kalktığında veya soyulduğunda, rengi beyaz olduğundan bakımı daha çok kolaylaşıyor.

Nihayetinde geminin veya yatın kendi rengini elde etmek için renkli boyaları karıştırmaya gerek kalmıyor. Beyaz boyanın diğer boyalara kıyasla daha ucuz olduğunu da ekleyelim. Yine beyaz renk, çok daha yavaş soluyor.

Ayrıca lüks yatların çoğu, cam elyaftan yapılıyor.

Üretim süreci bir bakıma karmaşık sayılabilir fakat temel prensip, işçilerin epoksi dökmesi ve ardından cam elyafı, katmanlara yerleştirmesi oluyor. Kullanılan ilk epoksi katmanı ise yatların dış yüzeyini oluşturuyor.

Üreticiler de bu epoksi rengini genellikle beyaz seçiyor ve böylece boyama işlemi atlanmış oluyor. Yani gemi veya yatların epoksilenmesi, ekstradan beyaza boyanmasına gerek bırakmıyor. Elbette bu da maliyetten tasarruf etmek demek.

İşin içinde görsellik de var.

Beyaz renkli yatlar veya gemiler, yolculara adımlarını attıkları anda ekstra lüks bir his uyandırıyor. Yine beyaz renk genellikle tatiller ve kutlamalarla ilişkilendirildiğinden, âdeta bir şenlik havası yaratıyor.

Yani beyaz renk; maliyetleri indiriyor, onarımları kolaylaştırıyor, yüksek sıcaklıkların etkilerini azaltıyor ve yolculara ekstra şık ve konforlu hissettiriyor.

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