Eğer bir gemide seyahat ettiyseniz, kafanızı kaldırdığınızda geminin tepesinde büyük, beyaz, küre şeklinde bir şeyle karşılaşmış olabilirsiniz. Peki bu dev top, ne işe yarar?

Bu dev toplar, her çeşit gemide bulunabilir ancak özellikle yolcu gemilerinin olmazsa olmazıdır. Bazı gemilerde çok belirginken bazılarında bir yerlere saklanmış olabilir.

Gelin, bu enteresan topun ne işe yaradığına bakalım.

Gemilerdeki bu büyük beyaz toplar, radom olarak adlandırılır.

Bir radom, bir radar ve bir kubbe olmak üzere iki parçadan oluşur ve bu sebeple ra-kubbe olarak da adlandırılır. Radomlar temel olarak sürekli hareket halinde olan, dönen radar antenleri ve uydu diskleri içerir.

Bu beyaz toplar, sadece radarın kendisinden değil aynı zamanda gemiden de hareket edebilecek şekilde tasarlanır. Gemi, denizin ve havanın neden olduğu hareketlere maruz kalır. Bu nedenle radomun bu harekete izin verecek kadar büyük olması kritik önem taşır.

Radomlar, özellikle yolcu gemileri tarafından birçok amaç için kullanılır.

En önemlisi, radar ekipmanları için hava koşullarına dayanıklı bir muhafaza sağlamalarıdır. Geminin üst güvertesinde yer aldıkları için, ekipmanların rüzgâr, dolu, yağmur ve kar gibi kötü hava koşullarına dayanıklı olması gerekir.

Ayrıca radar ekipmanının radom içinde olması, yolcular için koruma sağlar. Radarların bazı parçaları döner ve bunları radom içinde gizli tutmak olası bir kaza riskini azaltır.

Bu beyaz toplar, aslında her şekilde inşa edilebilir ancak genellikle küre şekli tercih edilir. Önemli olan, eğimli bir tepeye sahip olmalarıdır. Bu eğim, herhangi bir yönden gelecek rüzgârla başa çıkılmasına katkı sağlar.

Son olarak radomlar genellikle beyazdır çünkü siyah veya koyu renkli bir radom, güneşten ısı çeker ve içerideki ekipman için çeşitli problemlere sebep olabilir.

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