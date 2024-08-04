New York’tan Karayip Adaları’na doğru yola çıkan uçak, başına gelen üst üste aksaklıkların sonucu köpekbalıklarının olduğu bir denize inmek zorunda kalmıştı. Acil inişte hayatını kaybedenler ve korku dolu dakikalar geçirenler vardı.

1970 yılında yaşanan uçak kazası, hiç şüphesiz tarihin en korku dolu kazalarından biriydi. Yakıt yetersizliği mi dersiniz, kötü hava koşulları mı, köpekbalıkları mı… Hepsiyle mücadele edildi.

Talihsizliklerle dolu uçuşta, uçaktaki 63 kişiden 23’ü hayatını kaybetmişti. Geri kalanlar ise köpekbalıklarının arasında bir süre kurtarılmayı beklemişti. Bu ilginç vakanın derinliklerine inelim.

Her şey gayet normal başlamıştı.

2 Mayıs 1970 tarihinde, saat 14.10’da, ALM Havayolları’na ait uçak New York JFK Havaalanından kalkış yaparak Karayip Adaları’ndaki Princess Juliana Havaalanı’na doğru yola çıktı. Pilotlar gayet tecrübeliydi. Uçakta ise 57 yolcu 6 mürettebat olmak üzere toplamda 63 kişi vardı.

980 sefer sayılı uçuş, Atlas Okyanusu üzerinden devam ederken hava trafik kontrolörleri tarafından hava şartlarının kötü olduğuna dair uyarı geldi. Bunun üstüne kaptan, başka bir havaalanına iniş yapmak amacıyla rotasını değiştirdi.

Daha sonra kontrolörler havanın düzeldiğini söyledi ve pilotar eski rotasına geri döndü. Uçak alçalışa geçtiğinde bulutlanma vardı. Pilotlar, önlerini görmekte zorlanıyordu. İnemeyeceklerini düşünerek pisti geçtiler ve bir süre sonra tekrar inmeyi denediler. Tekrar tekrar tekrar… Olmuyordu.

Artık yakıtları da azalmıştı ve piste inemiyorlardı.

Piste inemedikleri için yine başka bir havaalanına gittiler. Yakıt göstergesindeki yakıtla hesapladıkları yakıt uyuşmuyordu. Bunu fark eden pilotlar, suya iniş yapma ihtimaline karşı alçalışa geçti. Yolcular da suya dalışa uygun hâle getirildi.

Artık suya iniş yapacakları kesindi. Yavaş yavaş yaklaştılar ve uçaktaki yakıt bitti. Gidecekleri havaalanına neredeyse 50 kilometre uzaklıkta, tek parça bir şekilde Karayip Denizi’ne indiler. Maalesef uçaktaki 23 kişi hayatını kaybetti. Geri kalanlardan 37 kişi ise yaralandı. Toplamda 63 kişiden 40 kişi hayatta kalmıştı.

Bölgede köpekbalıkları vardı.

Zaten herkes yeterince korkmuşken ve yaralanmışken bir de uçağın indiği bölgede köpekbalıklarıyla karşı karşıya gelmişlerdi. Yapacak hiçbir şeyleri yoktu, can yelekleriyle kurtarma ekiplerini bekliyorlardı.

Yarım saat boyunca köpekbalıklarının arasında bekleyen yolcular, sonunda helikopteri gördü ve hemen çalışmalar başladı. Kaptan pilot ise inişten 1 saat sonra denizden çıkarıldı. Batan uçağın enkazı, denizden çıkarılamadı. İşte talihsiz kaza, bu şekilde tarihe geçti.

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