Yolları Kapatıp Eylem Yapan 5 Çevreci Aktiviste Hapis Cezası

Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’nın etrafını çevreleyen M25 otobanını trafiğe kapatıp eylem yapan Insulate Britain üyesi 5 aktivist, hapis cezasına çarptırıldı. Olayda yer alan 11 aktivistin hapis cezasıysa tecil edildi.

Dünya çapında çevreci aktivistler, iklim değişikliğinin önüne geçmek için acilen harekete geçilmesi çağrısında bulunurken, aktivistlerin bu çağrılarını dile getirme şekilleri birbirinden farklı oluyor. Kimi aktivist gruplar barışçıl bir şekilde eylem gerçekleştirirken, kimileriyse eylemin daha da ses getirmesini sağlamak için yasaları çiğneyen hareketlerde bulunabiliyorlar.

Eylül ayında da ikinci grupta yer alan ‘Insulate Britain’ isimli aktivist grup, Başkent Londra’nın etrafını çevreleyen M25 otobanını trafiğe kapatmıştı. İngiltere mahkemesi, bugün bu eylemde yer alan 5 aktiviste yönelik verilecek cezayı açıkladı. Paylaşılan detaylara göre yol kapatan grupta yer alan 5 aktiviste süresi 24 ila 42 gün arasında değişen hapis cezası verildi. Gruptaki 11 kişinin hapis cezasıysa tecil edildi.

Birleşik Krallık Ulaştırma Bakanı’ndan açıklama geldi:

Birleşik Krallık Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “Yol kullanıcılarını, insanların hayatlarını tehlikeye atan ve binlerce insanı zor durumda bırakanlardan korumak için elimden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğim.” sözlerini kullandı. Aynı grup tarafından Kasım 2021’de yapılan yol kapatmalı eylemde de 9 kişiye hapis cezası verilmişti.

Insulate Britain, 13 Eylül 2021 tarihinden bu yana trafik kapatarak eylem yapmaya devam ediyor. 6 kişi tarafından kurulan grup, iklim değişikliğinin önüne geçilmesini sağlamak için önlem alınmasını talep ediyor. Grubun bunu sağlayacak talebiyse hükûmetin tüm sosyal konutların yalıtımını 2025 yılına kadar iyileştirmesi, 2030 yılına kadar da tüm evlerin iyileştirilmiş yalıtımla güçlendirilmesi şeklinde. Grup, anlaşılacağı üzere eylemlerini daha fazla kişiye duyurmak için sivil itaatsizlik yönteminden faydalanıyor.