Son dönemde kullanıcılarını premium hizmetini satın almak için daha agresif politikalar izleyen YouTube, premium hesaba sahip olmayan kullanıcılarının izlediği videolarda 4K seçeneğini sunmayabilir.

İnternette video izlemek denildiği zaman pek çok kişinin aklına gelen ilk site YouTube oluyor. Hatta platform, çok geniş kitlelere erişen yapısıyla sadece video paylaşım platformu değil, arama motoru vazifesi de görüyor.

Öte yandan bu durumu yeterince kazanca dönüştüremediğine inanan YouTube, Premium hizmetinin daha çekici hale gelmesi için oldukça agresif bir politika izliyor. Reklam sayılarını arttırmakla işe başlayan platform, şimdi de Premium kullanmayan kişilerin çözünürlük seçeneklerini kısıtlama yoluna gidiyor olabilir.

Artık öyle bedava 4K video izlemek yok (mu?)

Twitter’da teknoloji üzerine paylaşımlar yapan kişilerden @sondesix rumuzlu kullanıcı, yaptığı paylaşımda 12 adede kadar reklam özelliğini test etmiş olan YouTube’un, bu defa da Premium olmayan kullanıcılardan 4K çözünürlük seçeneğini kaldırmış olduğunu ifade etti. Görsellerde de 2160p ibaresinin altında Premium yazısı dikkat çekti.

Bu konu reddit kullanıcılarının da dikkatini çekerken, /r/youtube/ subredditinde de “Artık YouTube Premium olmadan 4K video izleyememiyor musunuz?” ve “2160p çözünürlük YouTube’da artık Premium özelliği” gibi başlıklar açıldığı da görüldü.

Peki durum gerçekten böyle mi? Görsellerde yer alan videoları bir YouTube Premium hesabından, bir Premium olmayan ancak AdBlock kullanılan hesaptan, bir de hem Premium olmayan hem de AdBlock bulunmayan bilgisayardan denediğimizde, her üç senaryoda da 2160p görüntü kalitesini rahatça kullanabildik.

Bu durumda akla gelen alternatif ise YouTube’un bu özelliği belli bir kullanıcı grubu ya da belli bir bölge üzerinde test ettiği oluyor. Şimdilik 2160p çözünürlüğe erişimimiz sorunsuz gibi gözüküyor. Yine de bu durum kullanıcıdan kullanıcıya değişiyor olabilir, böyle bir sorun yaşıyorsanız yorumlarınızı bekliyoruz.