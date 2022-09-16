Sürekli olarak reklamlar konusunda şartları zorlaştıran YouTube, şimdi de arka arkaya geçilemeyen 10 reklam sistemini test etmeye başladı. Kullanıcılar ise bu duruma oldukça sinirli.

Dünyanın en popüler video platformu olan YouTube, ortaya ilk çıktığı günden bugüne kadar kelimenin tam anlamıyla evrimleşti. Platform şu anda bazı kişiler için hem bilgi hem eğlence hem de sorunlarının tek çözümü olarak görülüyor.

Öte yandan YouTube’un Premium abonelik sistemi olan YouTube Premium da 2014’teki ilk ortaya çıkışından beri oldukça değişti. İlk başlarda Music Key olarak bilinen bu abonelik sistemi zamanla, artan reklamlardan kurtulmanın anahtarı haline geldi.

10 reklam yetmez 100 tane koyun

Popüler forum sitesi Reddit ve Twitter platformundaki ABD’li ve Kanadalı kullanıcılar, YouTube’un video başlarında ve aralarında arka arkaya geçilemeyen 10 reklam koyduğundan şikâyet etmeye başladı. Bu reklamlar her ne kadar 5-6 saniyelik reklamlar olsa da bu toplamda 1 dakikalık zaman kaybı anlamına geliyor. Her 4-5 dakikada bir bu reklamlardan 10 tane gördüklerini belirten kullanıcılar, YouTube’un bu sistemi getirmesine oldukça öfkeli. Kullanıcılar bu reklamları genellikle mobil cihazlarda ve Android TV Box’larda yaşadıklarını da belirtiyor.

Forumlardaki kullanıcıların bazıları video başlarında 10 reklam gördüklerini, bazıları 5 reklam bazıları ise 8 reklam gördüklerinden bahsediyor. Reklamların sayısı çoğu kullanıcıda değişiyor ancak bu reklamları görenlerin büyük çoğunluğu 10 reklam gördüklerini ifade ediyor. Pek çok kullanıcı bu durumun YouTube’un daha çok Premium abonelik satması ve ücretsiz kullanıcıları bir nevi “bezdirmesi” olarak tanımlıyor.

Twitter üzerinden sorulan sorulara yanıt veren YouTube yetkilileri, bu yeni reklam sisteminin henüz test aşamasında olduğunu ve farklı kullanıcılara farklı sayılarda reklamlar gösterildiğini açıkladı.