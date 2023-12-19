Deepfake teknolojisi ile yapılan YouTube reklamları, önemli kişilerin ve kurumların adını kullanarak insanları kandırabiliyor. Son olarak Selçuk Bayraktar, Burak Özçivit gibi kişilerin sesleri bu tür reklamlarda kullanıldı.

İnsanları kandırmanın en kolay yöntemlerinden biri, onların güvendikleri veya sevdikleri bir kişiyi aracı olarak kullamaktır. Dolandırıcılar bu bilgiyi sosyal bilimler alanında çalışan bilim insanlarından bile daha çok özümsedikleri için bir şekilde ünlü ve sevilen kişileri de kendi operasyonlarında kullanmaya çalışırlar. Son gördüğümüz örnekte bazı kişiler, pek de başarılı durmayan deepfake örnekleri kullanarak insanları kandırmaya çalıştı.

Sesleri klonlayan dolandırıcılara dikkat

Oldukça uzun olan reklam videolarında elbette ki küçük bir yatırımla çok büyük kazançlar vaat ediliyor. Örneğin Selçuk Bayraktar'ın sesinin klonlandığı bir videoda, metinlerin genel olarak kalitesiz olduğu göze çarpıyor. Reklamdaki hikâye ise şöyle, çok borcu olan bir adam işsiz kalır ve gidip reklamdaki firmaya yatırım yapar. Bir haftada 37 bin TL temettü alan kişi, Bebek bölgesinde 3+1 eve taşınır ve eve de yeni bir televizyon alır. Sonrasında da gelsin tatiller, gitsin lüksler bir hayat sürer.

Elbette ki böyle bir yatırım yok, videonun sonunda kişiler yatırım uzmanına yönlendiriliyorlar. Bu uzmanın ise yeterince parayı aldıktan sonra piyasadan elini eteğini çekeceğini, sırra kadem basıp kaybolacağını söylemeye ise elbette gerek yok. Bu videoların amacı da insanları kandırmaktan başka bir şey değil.

Bu türden içeriklerin temelinde, özellikle finans bilgisi kısıtlı, ek kaynak ihtiyacı bulunan insanların içinde bulundukarı psikoloji hedef alınıyor. Genellikle piramit şeması şeklinde işletilen bu dolandırıcılık girişimleri, büyük kitlelerde kayıplara neden olabiliyor. Siz de bu tarz videolara ve dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olun.