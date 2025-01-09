YouTube, içerik üreticilerinin popüler videolarını hızlıca kısa kliplere dönüştürebilmelerini sağlayan yeni bir özellik sunuyor olacak.

YouTube, içerik üreticilerinin popüler videolarından mini klipler oluşturup bunları ayrı olarak paylaşmalarını sağlayan yeni bir araç üzerinde çalışıyor. Popüler videolar artık tek tıkla Shorts'a dönüştürülebilecek.

Yeni gelecek olan bu özellik, özellikle uzun formattaki videolarda, izleyicilerin dikkatini çekmeye yönelik pratik bir çözüm sunuyor. İçerik üreticilerinin videolarındaki popüler bölümleri tespit etmelerine ve bu kısımları tek başına kolaylıkla yayımlayabilmelerine olanak tanıyor olacak.

Uzun videolar tek tıkla Shorts'a dönüşecek

Şu an için yalnızca İngilizce içerik üreten içerik üreticilerine sunulan bu özellik, YouTube Studio Desktop üzerinden aktif edilebiliyor. Kullanıcılar, videolarını düzenlerken "Bir video vurgusu oluştur" butonunu ile videolarındaki popüler anları otomatik olarak vurgulayıp bunları kısa klipler halinde yayımlayabiliyor olacak.

YouTube, bu yeniliği sınırlı sayıda kullanıcıya sunmaya başladı. Yeni özellik YouTube’a yeni gelen izleyicilerin içerik hakkında daha hızlı bir fikir edinmelerini sağlarken videoların popüler kısımlarının öne çıkarılmasına da olanak tanıyor olacak. Özelliğin ilerleyen dönemlerde daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunulup sunulmayacağı ise henüz kesinlik kazanmış değil.