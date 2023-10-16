YouTube, aylardır test ettiği reklam engelleyici yasağını Türkiye'ye de getirdi. Bu tarz uygulamaları kullananlar, 3 videonun ardından platformda video izleyemeyecek.

YouTube, geçtiğimiz aylarda yeni bir özelliği test etmeye başlamıştı. Bu özellik, kullanıcıların YouTube’da reklam engelleyici kullanmasını yasaklıyordu. Gelen görüntülerde, şirketin bu uygulamaları kullananlara “YouTube’da reklam engelleyicilere izin verilmez” bildirimi gönderdiği görülmüştü.

Reklam engelleyicilere yönelik yasak, şimdi de Türkiye’de bulunan kullanıcılar için çıkmaya başladı. Birçok kullanıcı, reklam engelleyiciler hakkında uyarı aldığını bildirdi.

Reklam engelleyici kullananlar, 3 videonun ardından YouTube’dan video izleyemeyecek

Gelen ekran görüntülerinde YouTube’un reklam engelleyicileri konusunda kullanıcılara 3 video hakkı tanıdığı görülüyor. Şirket, 3 videonun ardından bu uygulamalar hâlen aktifse platformun video oynatıcısının engelleneceğini belirtiyor.

YouTube’un uyarısında kullandığı ifadeler şu şekilde: “Reklam engelleyici kullanıyor olabilirsiniz. İzin verilenler listenizde YouTube yoksa veya reklam engelleyici devre dışı bırakılmamışsa video oynatma özelliği engellenir.”

Bildirimden görüldüğü gibi YouTube, reklam engelleyicilerin önüne geçerek reklamsız bir deneyim için kullanıcılarını Premium aboneliğine davet ediyor. Bunu istemeyenlerin ise reklamlı bir şekilde platformu kullanması gerektiğini vurguluyor.

Reklamsız bir deneyim, video indirme, YouTube Music, arka planda oynatma gibi avantajları olan YouTube Premium’un Türkiye’de 29,99 TL’lik bir ücrete sahip olduğunu belirtelim. Öğrenciler ise 19,49 TL’ye bu abonelikten yararlanabiliyor.