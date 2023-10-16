YouTube'un Reklam Engelleyici Yasağı Türkiye'de! 3 Videonun Ardından Video İzlenemeyecek

1 dk okuma süresi
13
3
2
0
0
YouTube, aylardır test ettiği reklam engelleyici yasağını Türkiye'ye de getirdi. Bu tarz uygulamaları kullananlar, 3 videonun ardından platformda video izleyemeyecek.

YouTube, geçtiğimiz aylarda yeni bir özelliği test etmeye başlamıştı. Bu özellik, kullanıcıların YouTube’da reklam engelleyici kullanmasını yasaklıyordu. Gelen görüntülerde, şirketin bu uygulamaları kullananlara “YouTube’da reklam engelleyicilere izin verilmez” bildirimi gönderdiği görülmüştü.

Reklam engelleyicilere yönelik yasak, şimdi de Türkiye’de bulunan kullanıcılar için çıkmaya başladı. Birçok kullanıcı, reklam engelleyiciler hakkında uyarı aldığını bildirdi.

Reklam engelleyici kullananlar, 3 videonun ardından YouTube’dan video izleyemeyecek

Gelen ekran görüntülerinde YouTube’un reklam engelleyicileri konusunda kullanıcılara 3 video hakkı tanıdığı görülüyor. Şirket, 3 videonun ardından bu uygulamalar hâlen aktifse platformun video oynatıcısının engelleneceğini belirtiyor.

YouTube’un uyarısında kullandığı ifadeler şu şekilde: “Reklam engelleyici kullanıyor olabilirsiniz. İzin verilenler listenizde YouTube yoksa veya reklam engelleyici devre dışı bırakılmamışsa video oynatma özelliği engellenir.

Bildirimden görüldüğü gibi YouTube, reklam engelleyicilerin önüne geçerek reklamsız bir deneyim için kullanıcılarını Premium aboneliğine davet ediyor. Bunu istemeyenlerin ise reklamlı bir şekilde platformu kullanması gerektiğini vurguluyor.
İLGİLİ HABER

2 Milyon Tane Videosu Var: YouTube'a Her 15 Saniyede Bir Video Yükleyen Bu Adamın Amacı Ne?

Reklamsız bir deneyim, video indirme, YouTube Music, arka planda oynatma gibi avantajları olan YouTube Premium’un Türkiye’de 29,99 TL’lik bir ücrete sahip olduğunu belirtelim. Öğrenciler ise 19,49 TL’ye bu abonelikten yararlanabiliyor.

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
13
3
2
0
0
Emoji İle Tepki Ver
13
3
2
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler