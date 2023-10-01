Şu anda YouTube’da hemen hemen 800 milyon video var ve bunlardan 2 milyonu Roel Van de Paar isimli YouTube kanalının! Peki bu adam yalnızca birkaç yıl içinde bu kadar çok video yapmayı ve yayınlamayı, kısacası imkânsızı nasıl başarabiliyor?

Roel Van de Paar isimli, 129 bin aboneye ve 2 milyon videoya sahip YouTube kanalı; 8 senedir, çok kısa aralıklarla ve durmaksızın yeni video yüklüyor. Hatta bundan birkaç sene öncesine kadar, sayfayı her yenilediğinizde, hemen hemen 15 saniyelik aralıklarla yeni bir içerik karşınıza çıkıyordu.

Bu kadar içeriği üretebilmek için neredeyse hiç uyumamanız, yemek yememeniz, tuvalete gitmemeniz, duş almamanız gerekir. Kısacası hayatınızı tamamen YouTube videoları üretmeye harcamalısınız. Böyle bir şeyin imkânsız olduğunu tahmin edebiliyoruz fakat Roel bunu nasıl yapıyor?

İlk olarak, kim bu Roel Van de Paar denilen adam?

Roel Van de Paar’ın LinkedIn hesabına baktığımızda, MariaDB şirketinde “Baş Test Mühendisi” pozisyonunda ve Dream Computers Pty’de Direktör pozisyonunda çalıştığını görebiliyoruz.

Bilişim teknolojilerinde görev alan birinin yazılım, bilgisayar ağları, donanım vb. tüm araçları kullanarak böyle bir sistem kurabilmesine pek de şaşırmamak gerekiyor sanırım.

Peki bu videolarda ne yapıyor?

Ortalama 1-2 dakikalık bu videoların başında, hazır bir intro görüyoruz. Intro’nun ardından Roel Van de Paar, kendini çektiği birkaç saniyelik özgün bir konuşma yapıyor ve “Kanala abone olmayı unutmayın.” gibi klasik bir cümleyle bitiriyor.

Sonrasında “Soru” başlığı altında videoda açıklanacak soru, yazı formatında ekranlarımıza geliyor. Ardından “Cevaplar” kısmıyla karşılaşıyoruz ve yine yazı formatında sorunun çözümü veriliyor. En sonunda yapay zekâ aracılığıyla seslendirilmiş bir ses “Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.” diyor ve video sonlanıyor.

Eh, bu kadar basit bir içeriği birkaç komutla otomatik olarak hazırlatmak ve yine otomatik yayına almak bir yazılımcı için çok zor olmasa gerek.

Roel'in sorular almak için bazı basit ve düşük maliyetli sunucular kurduğu, ardından bunları yalnızca metin bilgileri içeren videolara dönüştürdüğü tahmin ediliyor. Bu kadar düşük kalitede, 1-2 dakikalık bir videonun ortaya çıkması ise bir bilgisayarın en fazla bir dakikasını alır.

Tabii ki bu içerikler aynı zamanda YouTube'un algoritmasını bozmaya ve zamanla karşımıza "çöp" olarak nitelendirdiğimiz içeriklerin çıkmasına da zemin hazırlıyor.

Özenle hazırlanmış bir içerik değeri yok fakat izlenmemesi neredeyse imkânsız.

Teknolojiyi odak alan çeşitli sorulara cevap veren videolarının aslında doğru düzgün bir içerik değeri yok. Şöyle de diyebiliriz; bu videolar, normal zamanda değil ancak siz bir soruyu aratırsanız karşınıza çıkar. Bu kadar çok içeriğe sahip bir hesabın videolarının, arama yaptığınızda önünüze düşmesi ise gayet doğal.

“Bu adamın amacı ne?” sorusuna gelecek olursak, kolay yoldan para kazanmak diyebiliriz. Kurduğu sistemle, neredeyse hiç uğraşmadan, oturduğu yerden binlerce dolar kazanıyor. Ayrıca 2022 yılında, 'YouTube'a en çok video yükleyen hesap' ünvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Yapay zekâ araçlarının gelişmesi, bu tarz içeriklerin yaygınlaşmasına da zemin hazırlanıyor.

Geliştirilen yapay zekâ araçlarının entegrasyonları sayesinde, yalnızca 2 saniyelik bir ses verisiyle bile o kişiye ait uzun bir konuşma ortaya çıkartılabiliyor. Bu harika bir teknoloji olsa da her zaman harika sonuçlar doğurmuyor tabii… Örneğin bir yanda başkalarının emek verip saatlerce uğraştığı içerikler varken diğer yanda tek bir sistem kurup oturduğu yerden para kazanabilen içerik üreticileri artıyor.

“Tüm bunlar bizi kaliteli içeriklerden uzaklaştırıyor ve başkalarının emeğini hiçe mi sayıyor, yoksa herkes gelişen teknolojilere ayak uydurup bu şekilde içerik mi üretmeli?” sorusunun cevabını ise size bırakıyoruz.

Bir Roel Van de Paar değil ama Türkiye’de de benzer bir kanal örneği var. İsmini verip de reklamını yapmak istemediğimiz bu kanalın yaklaşık 40 bin videosu bulunuyor.