Google, iOS kullanıcılarının yaşadığı YouTube problemiyle ilgili olarak kullanıcıların uygulamayı silip yeniden yüklemesi gerektiğini söyledi.

Son günlerde telefonunuzda YouTube bir anda kapanıyor ya da videolar açılmıyorsa yalnız değilsiniz. Hem Android hem de iOS kullanıcıları YouTube uygulamasında çökmeler, videoların açılmaması ve genel donmalar yaşadıklarını söylüyor. Google da bu sorunların farkında olduğunu ve üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Android kullanıcıları için çözüm oldukça basit. Sorun çözüldüğünde Google Play Store’dan YouTube’u güncellemeleri yeterli olacak ancak iPhone ve iPad sahiplerinin işi biraz daha zahmetli. Google, iOS kullanıcılarına uygulamayı tamamen silip App Store’dan yeniden yüklemelerini öneriyor.

Google uygulamayı yeniden yüklemenizi öneriyor

YouTube ekibi henüz bu sorunlarla ilgili sosyal medyada resmî bir açıklama yapmadı. Reddit gibi platformlardaysa konuyla ilgili pek çok kullanıcı şikâyetlerini dile getirmiş durumda. Bazı kullanıcılar bu sorunun, YouTube’un reklam engelleyici uygulamalara karşı yürüttüğü mücadeleyle bağlantılı olabileceğini öne sürüyor ama bu şu an sadece bir tahmin.

Kısacası YouTube hâlihazırda telefonunuzda problemliyse önce güncellemeyi deneyin. Eğer iPhone kullanıyorsanız ve herhangi bir güncelleme gelmemişse uygulamayı silip yeniden yüklemek Google'a göre şu anda en sağlam çözüm gibi görünüyor.