Araştırmacılara göre yapay zekâ ile oluşturulan sahte grup ve şarkıların sayısı son zamanlarda çok artmaya başladı. Bu yüzden bir müziğin gerçek insan tarafından yapılıp yapılmadığını anlamak gittikçe zorlaşıyor.

Daha da gelişen yapay zekâ, müzik alanında da çok fazla kullanılmaya başladı. Öyle ki artık iinsanlar tarafından üretilmeyen yapay zekâ ile oluşuturulmuş müziklerin sayısının iyice artmaya başladığını gözlemliyoruz. YouTube ve Spotify’da bu tarz müziklerin sayısı bir hayli artmış durumda.

Örneğin buradaki kanalın geçen sene sonuna doğru, “Concubanas” isimli gruba ait 1974 çıktığı söylenen “Rumba Congo” isimli bir albüm videosu var. Üstelik 1,4 milyon da izlenme almış. Ancak ne bu albüm ne de bu grup gerçek. Videonun altında da belirtildiği gibi grup da müzik de yapay zekâ eseri. Hatta grubun 1971’de kurulduğu ve 1992’de dağıldığı, salsa tarzı müzik yaptığı gibi küçük detayları bile eklenmiş. “Zauret Records” isimli kanal, her videosunun sonunda kanaldaki her şeyin kurgu olduğunu söylüyor.

Yapay zekâ ile oluşturulan sahte grup ve şarkıların sayısı artıyor

*Bu grup, albüm ve şarkıların tamamı yapay zekâyla üretilmiş.

Concubanas grubu, sadece bir örnek. Öyle ki Sussex Üniversitesinden araştırmacılara göre yapay zekâ yoluyla oluşturulan sahte grup ve şarkıların sayısı son zamanlarda iyice artarak YouTube ve Spotify gibi platformları ele geçirmeye başladı. Tabii ki yapay zekâ ile şarkı yapmanın bir zararı yok ancak araştırmacılar, “şeffaflığın” olmamasının sıkıntı olduğunu söylüyor. Yani buradaki problem, hangi şarkının, grubun yapay zekâ eseri olduğunu anlamamak.

Çalışmalara göre yapay zekâ ile oluşturulan müziklerden gelirler 2028’e kadar 4 milyar dolar gibi bir seviyeye çıkabilir. Müzik platformlarının toplam gelirlerinin %20’si civarını bu tarz müziklerden kazanacakları da tahminler arasında. Yani yapay zekâ şarkılarının sayıları gün geçtikçte daha da artacak.

Bu yüzden gerekli önlemleri almak, yapay zekâ ile oluşturulan şarkıları etiketlemek gerekiyor. Aksi takdirde ilerleyen dönemde bir şarkının gerçek bir insan tarafından yapılıp yapılmadığını anlayamayacağız, bu da hâliyle dinleyici için sinir bozucu bir duruma dönüşecek. Google, şimdiye kadarki açıklamalarında bu durumun sorun yaratabileceğini kabul etmiş, etiketlenmenin gerekebileceğini söylemişti. Spotify’dan ise herhangi bir açıklama göremedik.