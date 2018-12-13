YouTube, Trendler Özelliğini Müzik Uygulamasına Getiriyor

YouTube üzerinde popüler olan içerikleri öne çıkarma özelliği olarak söyleyebileceğimiz Trendler özelliği, YouTube Müzik uygulamasına da geliyor.

YouTube, internet sitesinde kullandığı Trendler özelliğini yine kendine ait olan Müzik uygulamasına da ekliyor. Gelen açıklamaya göre YouTube, Müzik uygulamasını geliştirmek için oldukça odaklanmış durumda. Son gelen güncelleme ile ise aynı internet sitesinde olduğu gibi müzik uygulamasına da trendler özelliği ekleniyor.

Bugün itibari ile yürürlüğe giren güncelleme ile, 29 farkı ülkede aktif olarak çalışan YouTube Müzik için trendler özelliği aktifleşmiş bulunuyor. Aynı internet sitesinde olan mantık ile çalışan sistem, hem bulunduğu ülkenin trend içeriklerini gösterirken, aynı zamanda tüm dünya çapında trendde olan içerikleri de gösterecek.

Liste haftalık olarak güncelenecekken, hem ülke çapında hem dünya çapında trend olan müzikleri görmek oldukça işe yarar bir durum olabilir. Ayrıca eklenti YouTube'un kendisi ile de entegre olarak çalışacak yani müziklerin YouTube üzerinde izlenme sayıları ve YouTube Müzik uygulaması içerisinde dinlenme sayıları hesaplanarak buna göre simetrik bir şekilde trend listesi oluşturulacak.

Henüz ülkemizde ne zaman kullanılabilir hale geleceği belli olmayan YouTube müzik uygulaması, geldiğinde ücretlendirilmesi ve kullanımı nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Belki de ülkemizde oldukça dominant durumda olan Spotify ile yarışabilir durumda olur. Ne de olsa rekabet her zaman iyidir.