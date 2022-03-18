YouTube Premium abonesi olmadan ücretsiz bir şekilde reklamsız video izleme deneyimi sunan YouTube Vanced tamamen kapanıyor. Peki reklamsız YouTube izlemenin başka yöntemleri var mı? YouTube Vanced alternatifi mobil uygulamalara ve uygulayabileceğiniz yöntemlere yakından bakalım.

Uzun yıllar boyunca YouTube platformunun tek gelir kaynağı reklamlardı. Can sıkıcı reklamlardan kurtulmak isteyenler için sunulan Premium abonelik ücretli olduğu için pek çok kullanıcı YouTube Vanced uygulaması ile herhangi bir ücret ödemeden reklamsız video izliyordu. Google elbette böyle bir durumu kabul edemedi ve en sonunda YouTube Vanced geliştiricilerini sert bir dille uyardı.

Artık YouTube Vanced yok. Daha önce yüklediyseniz kullanmaya devam edebilirsiniz ancak uygulama için güncelleme beklemeyin. Merak etmeyin, ücretsiz YouTube Premium deneyimi yaşayabileceğiniz daha pek çok uygulama var ama bu gidişle onlar da yakında kapanır. Gelin YouTube Vanced alternatifi mobil uygulamalara göz atalım ve reklamsız YouTube izlemek için uygulayabileceğiniz yöntemleri görelim.

YouTube Vanced benzeri reklamsız YouTube izleyebileceğiniz uygulamalar:

NewPipe

SkyTube

LibreTube

uYouPlus

uBlock Origin Firefox eklentisi

Kiwi Browser

En iyi YouTube Vanced alternatiflerinden: NewPipe

NewPipe mobil uygulaması, belki de en dikkat çeken YouTube Vanced alternatifidir. Uygulama üzerinden Google hesap bilgilerinizle giriş yapamıyorsunuz ancak aboneliklerinizi aktararak tıpkı normal YouTube gibi izleyebiliyorsunuz. Tek bir reklam dahi göstermeyen NewPipe, Google servislerinden bağımsız olduğu için pek çok farklı cihazda çalışabiliyor. NewPipe uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

Kullanışlı arayüz: SkyTube

SkyTube mobil uygulamasını kullanarak tüm YouTube videolarını reklamsız bir şekilde izleyebilirsiniz. Uygulama üzerinden Google hesap bilgilerinizle giriş yapamıyorsunuz ancak aboneliklerinizi aktararak tıpkı normal YouTube gibi izleyebiliyorsunuz. Tam olarak karşınıza YouTube arayüzü çıkmıyor ama tüm videolara sorunsuz bir şekilde ulaşabilirsiniz. SkyTube uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

Gerçek bir YouTube deneyimi: LibreTube

LibreTube, kullanıcılarına tam anlamıyla gerçek bir YouTube deneyimi reklamsız olarak sunmayı hedefleyen bir uygulamadır. Alternatiflerinden farklı olarak LibreTube uygulamasının arayüzü çok daha profesyonel ve sezgisel bir tasarıma sahip. Uygulama üzerinden Google hesap bilgilerinizle giriş yapamıyorsunuz ancak aboneliklerinizi aktararak tıpkı normal YouTube gibi izleyebiliyorsunuz. LibreTube uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

iOS için geliştirildi: uYouPlus

Android cihazlar için pek çok farklı YouTube Vanced alternatifi olsa bile iOS işletim sistemine sahip cihazınızda bu uygulamaları jailbreak olmadan kolay kolay çalıştıramazsınız. Neyse ki uYouPlus var. uYouPlus uygulamasını jailbreak işlemi olmaksızın bir iPhone ya da iPad’e yükleyebilirsiniz. Kurulum sürecinin biraz zor olduğunu kabul etmek gerekiyor ama uYouPlus uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

uBlock Origin Firefox eklentisi

Ek bir uygulama kullanmak yerine mobil internet tarayıcınız üzerinden YouTube videolarını reklamsız bir şekilde izlemek isterseniz uBlock Origin Firefox eklentisini kullanabilirsiniz. Play Store üzerinden Firefox mobil internet tarayıcısını indirdikten sonra uBlock Origin Firefox eklentisini yüklemeniz yeterli. Sonrasında Firefox üzerinden YouTube mobil sitesini açarak videoları reklamsız olarak izleyebilirsiniz. Firefox mobil internet tarayıcısını buradan indirebilirsiniz.

Zengin eklentilere sahip bir tarayıcı: Kiwi Browser

Chromium tabanlı bir mobil internet tarayıcısı olan Kiwi Browser üzerinden de reklamsız YouTube izlemeniz mümkün. Kiwi Browser mobil internet tarayıcısını indirdikten sonra uBlock Origin ya da SponsorBlock gibi bir eklentiyi kurun. Sonrasında Kiwi Browser üzerinden YouTube mobil sitesini açmanız yeterli. Kiwi Browser mobil internet tarayıcısını buradan indirebilirsiniz.

Reklamsız YouTube izlemek mümkün mü?

Eğer bu yazıyı birkaç yıl önce yazıyor olsaydık reklamsız YouTube izlemek için anlatabileceğimiz sayısız yöntem vardı. Hatta Google Chrome üzerinden bile reklamsız izlemek mümkündü. Ancak YouTube Premium aboneliği sonrası şirket bu konuda epey sıkı önlemler almaya başladı ve reklamsız video izleme hizmeti sunan uygulamaları yavaş yavaş ortadan kaldırdı.

Tüm bunlara rağmen internette her şey mümkün. Android işletim sistemine sahip mobil cihazınızda ya da bilgisayarınızda yapacağınız DNS düzenlemeleri sayesinde reklamsız YouTube izleyebilirsiniz. Yapılacak düzenlemeler cihaza göre değişiklik göstereceği için marka ve model ile arama yaparak size özel DNS ayarlarına ulaşabilirsiniz.

Opera gibi bazı mobil ve masaüstü internet tarayıcıları dahili reklam engelleme özelliğine sahip. Hepsi olmasa bile bazıları hala YouTube reklamlarını engelleyebiliyor. Bu tür bir internet tarayıcısı kullanarak reklamsız YouTube izleyebilirsiniz ancak oynatma ya da video geçişleri sırasında bazı sorunlar ortaya çıkabilir.

Elbette, reklamsız YouTube izlemenin en garantili ve yasal yolu YouTube Premium üyesi olmaktır. Eğer aktif bir YouTube izleyicisiyseniz ve müzik dinlemek için bile bu platformu kullanıyorsanız aldığınız hizmet karşılığında ödeyeceğiniz ücret hayli makul. Özellikle öğrenciyseniz ve / veya aile paketine abone olacaksanız YouTube Premium aboneliği oldukça avantajlı.

Kullanıcılarına ücretsiz olarak reklamsız video izleme deneyimi sunan YouTube Vanced alternatiflerini listeledik ve reklamsız YouTube izlemek için uygulayabileceğiniz yöntemlerden bahsettik. YouTube Premium hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara paylaşabilirsiniz.