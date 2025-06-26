Google, YouTube Premium kullanıcıları için YouTube'da bir dizi yapay zekâ özelliği sunmaya hazırlanıyor ve bu özellikleri gerçekten sıklıkla kullanacaksınız.

YouTube, içerik bulmayı kolaylaştırmak için yapay zekâyı devreye sokuyor. YouTube Premium kullanıcıları için uygulamaya eklenecek yeni özellikler test edilmeye başlandı. Amaç, kullanıcıların aradıkları bilgilere ve videolara daha hızlı ulaşmalarını sağlamak.

Yeni gelen "yapay zekâ destekli arama" özelliği, Google Arama'daki yapay zekâ özetlerine benzer şekilde çalışıyor. Örneğin “Hawaii’deki en iyi plajlar” diye arama yaparsanız, yapay zekâ size direkt olarak en iyi yerleri gösteren video klipleri ve kısa açıklamaları sunuyor. Bu sayede içerikler arasında kaybolmadan, öne çıkan videolara ulaşmak kolaylaşıyor.

Yeni özellikler böyle çalışıyor:

YouTube bu özelliğin özellikle alışveriş, seyahat ve gezi gibi konularda çok işinize yarayacağını söylüyor ama içerik üreticiler bu durumdan pek memnun olmayabilir. Çünkü insanlar ihtiyaç duydukları bilgiyi zaten yapay zekâdan alırlarsa videoları izlemeye gerek duymayabilirler. Bu da izlenme sayılarını ve gelirleri etkileyebilir.

Ayrıca YouTube’un yapay zekâ sohbet özelliği de daha fazla kullanıcıya açılıyor. Bu özellik sayesinde videoları özetleyebiliyor, içerik önerileri alabiliyor ve izlediğiniz konuyla ilgili sorularınıza yanıt alabiliyorsunuz. Mesela bir paten dansı videosu izliyorsanız; şarkının adını, sanatçısını ve benzer videoları öğrenmek için yapay zekâ ile sohbet edebiliyorsunuz.