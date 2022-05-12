YouTuber 'Dolandırıcılık' İddiasıyla Gözaltına Alındı

Samsun'da emniyet güçlerilerine iletilen çok sayıda şikayetin ardından, siber güçler harekete geçti. 23 yaşındaki YouTuber haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Maalesef ki internet dünyasında yaşanan dolandırıcılık olayları her geçen gün artmaya devam ediyor. Özellikle telefon üzerinden yapılan dolandırıcılıklar konusunda da emniyet güçleri ve İç İşleri Bakanlığı sürekli olarak uyarılarda bulunuyor.

Geçtiğimiz ay da Paw Guards hakkında çıkan dolandırıcılık iddiaları sonrası Jahrein’in paylaştığı videoyla olaylar büyümüş ve tepkilerin ardı arkası kesilmemişti. Ancak internet üzerinde dönen dolandırıcılık iddiaları bununla da sınırlı kalmadı. Bugün de ismi açıklanmayan bir YouTuber’ın haksız kazanç sağladığı iddia edildi ve YouTuber gözaltına alındı.

23 yaşındaki YouTuber’ın mobil ödeme sayfalarını taklit ederek haksız kazanç sağladığı iddia edildi.

Bir süredir emniyet güçleri sosyal medya üzerinden dönen haksız kazançlar konusunda denetimleri sıkılaştırmıştı. Bugün de hakkında çok fazla şikayet alınan bir YouTuber, emniyet güçlerinin soruşturmasına takıldı. YouTuber hakkında emniyet güçlerine iletilen şikayetlerin büyük birçoğunluğu mobil ödeme sayfalarının sahtelerini yaptığı ve insanları bu şekilde dolandırdığına yönelikti.

Şikayetlerin bir diğer konusu ise; Youtuber’ın kart bilgilerini çalarak kendi kanalına bağış yaptığı yönündeydi. Siber polisinin sanal devriye ekipleri tarafından tespit edilen işlemlerin ardından, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü harekete geçti ve YouTuber’ın evine operasyon düzenlendi. Şahıs evinde gözaltına alınarak Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.