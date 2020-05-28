Bir YouTuber'ın yayınladığı video izleyenleri şaşırttı. 'Creezy' isimli YouTuber, çeşitli malzemeleri birbirine bağlayarak 70 adımlık bir Goldberg makinesi hazırladı. YouTuber, görüntülerde hiçbir montaj olmadığını da belirtti.

Basketbolun en güzel taraflarından biri de her türlü sürprize ve ilginç harekete açık olmasıdır. Hatta öyle hareketler vardır ki belli yıldızların imzası hâline gelmiştir: Michael Jordan'ın şut stili ve smaçları, Stephen Curry'nin çok uzaktan attığı üçlükleri, Kawhi Leonard'ın şimdiden klasik hâline gelmiş son saniye basketi bunlardan bazıları. Tüm bunların hepsi, basketbol tutkunlarının hafızalarında.

Peki 70 adımda basket atan birini daha önce görmüş müydünüz? İlk başta anlaşılmaz ve imkânsız gibi gelen bu durum, 142.000 abonesi olan 'Creezy' isimli bir YouTuber tarafından gerçekleştirildi. Evinin bahçesinde ve evine yakın ormanda kaykayları, topları, hız trenlerini ve ipleri kullanarak bir düzenek hazırlayan Creezy, bir basket atışıyla başlattığı 70 adımlık oyununu yine bir basket atışıyla bitirerek inanılmazı zor bir başarıya imza attı.

Final basketini atmak, 2 dakika 40 saniye sürdü:

Düzeneğine 'The Swish Machine' (Swish, basketbol topunun fileden geçtiği zaman çıkardığı ses için kullanıyor) adını veren YouTuber Creezy, 3 dakika 19 saniyelik videonun tek seferde çekildiğini ve gizli kesmelere ya da düzenlemeye maruz kalmadığını iddia etti.

Creezy, makine düzeneğini kurmak için bir ay harcadığını, bir ay da düzeneğin çalışmasını sağlamak için uğraştığını açıkladı. Creezy, görüntüleri işlem sırasında hiçbir ayrıntıyı kaçırmamak için 360 derecelik bir kamera olan GoPro MAX ile çekmiş. YouTuber, GoPro MAX ile birlikte çekim yaptıktan sonra videolarınızın perspektifini de değiştirebileceğinize dikkat çekiyor.

Creezy'nin hazırladığı bu düzeneğin genel adı Rube Goldberg makineleri olarak biliniyor. Basit bir şeyi karmaşık şekilde yapan düzeneklerinin ortak adına Rube Goldberg makinesi deniyor. Rube Goldberg’in çizmiş olduğu karikatürlerdeki düzeneklerden yola çıkılarak verilen bu isimdeki karmaşık makineler aslında basit bir işi yapar. Örneğin bir sürü kaldıraç, sarkaç, kol ve çıkrık yemek yiyen bir adama peçete vermek için bir araya getirilebilir.