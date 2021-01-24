Bir YouTuber, RTX 2070'in VRAM Kapasitesini 2 Katına Çıkardı

Rus bir YouTuber, NVIDIA'nın GeForce RTX 2070 ekran kartının VRAM kapasitesini iki katına çıkarmayı başardı. YouTuber, bunu ekran kartında bulunan 8 GB VRAM'i 16 GB VRAM ile değiştirerek gerçekleştirdi.

NVIDIA'nın GeForce RTX 2070 ekran kartı, oldukça güçlü ve oyuncular için oldukça yeterli bir ekran kartı. Tabii her zaman daha iyisi mümkündür ve VIK-on isimli bir YouTuber da bu fikirle yola çıkarak GeForce RTX 2070 ekran kartının VRAM kapasitesini iki katına çıkardı.

VIK-on isimli Rus Youtuber, 8 GB GDDR6 Micron belleğe sahip GeForce RTX 2070 ekran kartına, Samsung'un 16 GB GDDR6 belleğini taktı ve ekran kartının VRAM kapasitesini iki katına çıkardı. Yaptığı işlemi de YouTube kanalından yayınladı.

Bir YouTuber, RTX 2070 ekran kartının belleğini iki katına çıkardı

YouTuber, ekran kartının VRAM kapasitesini 2 katına çıkarma fikrinin, RTX 2070'in ortaya çıkan diyagramında 16 GB VRAM desteğine sahip olmasıyla başladığını söylüyor. Bu bilgi birkaç sene önce ilk kez ortaya çıktığında NVIDIA'nın da bu konu üstünde çalıştığı iddiaları ortaya atılmıştı.

VIK-on, bellek değişim işlemine ilk olarak GeForce RTX 2070'te bulunan Micron GDDR6 RAM'i sıcak hava tabancasıyla çıkararak başlıyor. Daha sonrasında ise RAM'in arkasındaki rezistansları çıkarıyor. Bu rezistansları çıkarmasının sebebi, takacağı Samsung belleğin Geforce RTX 2070 ile uyumlu hale gelmesi.

YouTuber, daha sonrasında 8 adet 2 GB GDDR6 Samsung modülünü ekran kartına yerleştiriyor. Bu Samsung modüllerini ise Aliexpress üzerinden 15 bin ruble (vergisiz 1.477 TL) gibi bir fiyata alıyor. Bu işlemler halledildikten sonra ise önyükleme işlemi hallediliyor ve GPU-Z ile yapılan testte 16 GB'lık VRAM kapasitesi görülebilir.

Ancak tabii her şey bu kadar toz pembe değil çünkü ekran kartı tam yük altında stabil bir şekilde çalışamıyor. Saat hızı konusunda tuhaflıklar sergileyen ekran kartı, çökmeler ve siyah ekran hataları veriyor. Bunun sebebinin lehimleme işlemindeki hatalar ya da Samsung yonga ile aygıt yazılımı arasındaki hatalardan kaynaklanabileceği düşünülüyor.