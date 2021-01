NVIDIA GeForce NOW, Türkiye Sunucularında Hizmet Verecek

Turkcell ile iş birliği gerçekleştiren NVIDIA, Türkiye'deki oyunseverlere Turkcell'in oyun platformu Game+ aracılığı ile Türkiye'deki sunuculardan GeForce NOW hizmeti verecek.

Turkcell'in yeni oyun platformu Game+, Türkiye’deki oyunseverlerin fazlasıyla memnun olacağı bir duyuru gerçekleştirdi. Yapılan açıklamalara göre NVIDIA-Game+ iş birliği sayesinde popüler bulut tabanlı oyun servisi GeForce NOW, artık Türkiye’deki sunucular üzerinden hizmet vermeye başlayacak. Böylece oyuncular, çok oyunculu oyunlarda dahi bağlantı sorunları ile karşılaşmayacaklar.

Oyun oynamak için güçlü donanımlara binlerce TL yatırım yapmak istemeyen oyunculara hitap eden NVIDIA GeForce NOW, oyunseverlere en yeni oyunları, yüksek çözünürlükte oynatmayı vadederken; nispeten zayıf donanımlara sahip oyun severlerin de güncel oyun deneyiminden geri kalmamasını sağlıyor.

NVIDIA GeForce NOW powered by GAME+, ilk etapta sınırlı sayıda kullanıcıya hizmet verecek

Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed serisi, The Witcher serisi, Fortnite, League of Legends, Apex Legends gibi gibi popüler oyunlar başta olmak üzere 650’den fazla oyunu bünyesinde barındıran geniş bir kütüphaneye sahip olan NVIDIA GeForce NOW powered by GAME+, Türkiye sunucuları sayesinde oyunseverlerin çevrimiçi oyunlarda dezavantaj yaşamamasını sağlayacak.

NVIDIA GeForce NOW powered by GAME+, başlangıçta sınırlı sayıda kullanıcıya hizmet verecek. Bulut oyun hizmeti, önümüzdeki aylarda hizmete başlayacak olsa da GAME+ web sitesi üzerinden erken kayıt oluşturup Türkiye sunucularından hizmet verecek olan servisi ilk deneyimleyenlerden biri olma imkanı bulunuyor. NVIDIA GeForce NOW powered by GAME+’ın abonelik seçenekleri ise aylık ve dönemlik olarak ayrılacak.

"Güncel oyunlara büyük masraflar yapmadan herkesin erişebilmesini sağlayacağız"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Bulut tabanlı oyun servisleri tüm oyun ekosistemini kökünden değiştirecek, bu alanda çığır açacak bir yenilik” ifadelerini kullanırken Türkiye’deki bulut oyun sektörü için önemli bir adım attıklarını belirtti ve açıklamalarına şöyle devam etti:

“Biz de sektörün bir numarası NVIDIA ile iş birliğine giderek yeni bulut tabanlı oyun platformumuz NVIDIA GeForce Now powered by Game+ sayesinde güncel oyunlara büyük masraflar yapmadan herkesin erişebilmesini sağlayacağız. Bu sayede Türkiye oyun pazarını büyütürken oyun ekosistemindeki diğer büyük oyuncularla da yapacağımız iş birliktelikleri ile pazarın öncüleri arasında yer almayı hedefliyoruz.

Bulut tabanlı oyun platformları, 5G teknolojisinin yaygınlaşmasıyla daha da hız kazanacak. Dünyada oyun pazarı hızla büyümeye devam ediyor ama bir yandan da ilerleyen teknoloji nedeniyle sektörde büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Online oyunlarda hız büyük önem taşıyor. Biz de yakın gelecekte 5G'ye geçişle birlikte kullanıcılarımıza dünyaya örnek olacak hızda bir oyun deneyimi yaşatmayı amaçlıyoruz.”