Bir YouTuber, Mac OS X Leopard'ı 2020 iPad Pro'da Çalıştırdı

Bir YouTuber, 2020 iPad Pro'da Mac OS X Leopard'ı başarılı bir şekilde çalıştırdı. Yeni iPad Pro, güçlü donanımıyla MacOS X işletim sistemini ve uygulamalarını çalıştırabileceğini gösterdi.

MacOS X işletim sistemini tablette çalıştırmak, Apple kullanıcıları için bir rüyaydı. 2020 iPad Pro'nun, masaüstü CPU'larla rekabet edebilecek bir işlemciye sahip olması ise bu hayali gerçeğe dönüştürüyor.

Jules Gerard adlı bir YouTuber, MacOS X Leopard 10.5'i yeni 2020 iPad Pro'da jailbreak yapmadan çalıştırmayı başardı. Jules, eski Mac işletim sisteminin iPad Pro'da ne kadar hızlı çalışabileceğini göstermek için UTM emülatörü kullandı. iPad Pro, MacOS X Leopard'ı yerleşik uygulamalar ve Microsoft Office dahil olmak üzere her şeyiyle düzgün bir şekilde çalıştırdı.

Açıkçası MacOS X Leopard 10.5'i iPad'de çalıştırmak tam olarak pratik değil ve sıklıkla takılma yaşanabiliyor. Yine de neler olabileceğini görmek heyecan verici. Yeni iPad Pro, Apple'ın yeni trackpad hareketlerine sahip olan Magic Keyboard'u destekliyor. Ayrıca Gerard, iPad ekranında imleci düzgün bir şekilde dokunmatik olarak hareket ettirebiliyor.

iPhone ve iPad'de macOS, Windows veya Android'in eski sürümlerini denemek isteyenler UTM emülatörü aracılığıyla denemeler yapabiliyorlar. Yazılım, iOS için x86_64, ARM64 ve RISC-V dahil 30'dan fazla işlemciyi destekleyen tam özellikli bir sanal makine sunuyor. UTM'nin GitHub sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

2020 iPad Pro'nun Mac OS X Leopard'ı çalıştırdığı video: