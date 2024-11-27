Temu Ve Aliexpress'i Silebilirsiniz: Yurt Dışı Alışverişlerinde Gümrük Muafiyeti, Kargo Dahil 30 Euro'ya Düşürüldü!

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Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında, yurt dışı alışverişlerini büyük oranda bitirecek bir değişikliğe gidildi. Vatandaş artık, gümrük muafiyet sınırı olan 30 euro'yu kargo dahil olarak hesaplayacak.

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında, yurt dışından alışveriş yapan vatandaşları ilgilendiren bir karar yer aldı. "4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 9168)" ile gümrük muafiyeti tutarı, kargo dahil 30 euro olarak yeniden belirlendi.

Hatırlayan okurlarımız vardır; bundan birkaç ay önce alınan bir karar ile yurt dışından yapılan alışverişler için uygulanan gümrük muafiyeti, 150 euro'dan 30 euro'ya düşürülmüştü. Bugün yayımlanan karar, bu tutarın içine kargo masrafını da dahil etti. Öte yandan; kardo dahil fiyatı 30 euro'yu aşan ürünler için ürünün fiyatı üzerinden değil, kargo dahil maliyeti üzerinden vergi ödemesi yapılacak.

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Yurt dışı alışveriş kısıtlaması

Resmî Gazete'de yayımlanan karar, 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Yani Temu veya Aliexpress gibi platformlardan alışveriş yapmayı planlıyorsanız bunu vakit kaybetmeden gerçekleştirin. Aksi takdirde ödeyeceğiniz gümrük vergisi tutarı, her hâlükârda yükselecek
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Resmî Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

MADDE-1 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 63 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"Aynı maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen eşya için Türkiye'deki giriş liman veya yerine kadar yapılan nakliye giderleri, eşyanın kıymetine ilave edilir. Bakanlık, bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir."

MADDE-2 Bu Karar yayımı tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE-3 Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Kaynak : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/11/20241127-32.pdf
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