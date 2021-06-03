Türkiye'ye Kaçak Yoldan Getirilen Binlerce Telefon Yakalandı

İstanbul'da gerçekleştirilen bir operasyonda, yurt dışında kaçak olarak getirilen tam 10 bin 634 adet cep telefonu ele geçirildi. Telefonların toplam piyasa değeri 3 milyon TL yapıyor.

Akıllı telefon pazarındaki fiyatların yüksekliği son dönemde pek çok kişinin gündeminde. İstanbul'da yapılan bir operasyonda, kaçak olarak getirilen çok sayıda akıllı telefon ve teknolojik cihaz ele geçirildi. 9 kişi de gözaltına alındı.

Yurt dışından Türkiye'ye kaçak olarak sokulan cep telefonlarının Edirne üzerinden İstanbul'a getirildiği bilgisini alan İstanbul Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih ve Gaziosmanpaşa'da 10 adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlar 31 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde yapıldı.

3 milyon TL'lik operasyon:

Yürütülen soruşturma kapsamında, baskınlarda gerçekleştirilen aramalarda binlerce cihaz ele getirildi. Operasyonda yakalanan ürünlerin listesi ise şu şekilde:

10 bin 634 adet cep telefonu

adet cep telefonu 8 bin 649 adet tuşlu telefon bataryası

adet tuşlu telefon bataryası 1292 adet akıllı telefon ekranı

adet akıllı telefon ekranı 520 adet tablet ekranı

Ele geçirilen ürünlerin toplam değerinin yaklaşık 3 milyon TL olduğu ifade edildi. Bu cihazlarla ilgili olarak 9 kişi yakalandı ve gözaltına alındı.

Zanlıların sorguları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştiriliyor. Şüphelilerin ifade süreci devam ediyor. Öte yandan ele geçirilen telefonların ve ürünlerin Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

Özellikle tuşlu telefonlar göze çarptı:

Halk arasında "asker telefonu" olarak da bilinen tuşlu telefonların ve tuşlu telefon bataryalarının çokluğu dikkat çekti. Sorgulama süreçlerinin ardından olayla ilgili daha fazla bilgi açığa çıkacaktır. Kaçak cihazların ülke içerisinde kullanımı da sık sık sorunlara neden oluyor, IMEI başta pek çok alanda sorunlar yaşanabiliyor.