Uzun Şarj Süresiyle Dikkat Çeken Asker Telefonu Modelleri

Türk Silahlı Kuvvetleri Bünyesi altındaki Mehmetçiklerimizin aileleriyle ve sevdikleriyle iletişimde kalabilmesi adına kullanacakları asker telefonlarının önemi bir hayli fazla. Bir asker telefonunun ‘Asker Telefonu’ olabilmesi için şarj süresi uzun, kamerasız telefon ve tuşlu telefon olması gerekiyor. Bu bağlamda en iyi asker telefonu modellerini gelin birlikte inceleyelim.

2015 yılında Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı askerlerimizin belirli şartlar altında yanlarında cep telefonu bulundurmalarına izin vermişti. Belirli şartlar ise telefonun sadece aramalar ve SMS için kullanılması. Bu şartlar doğrultusunda bir Mehmetçiğin yanında cep telefonu bulundurması ailesiyle ve sevdikleriyle iletişimde kalmasını sağlıyor ve motivasyonları yüksek oluyor.

Tabii ki günümüzde askeri birliklere akıllı telefonlar sokulduğunu ve hatta çeşitli sosyal medya mecralarına videolar yayınlandığını da görüyoruz ancak bu yasak. Askerde bulunduracağınız telefonun bir asker telefonu olması gerekiyor. Peki bir asker telefonu nasıl olmalı? Asker telefonu olarak kullanmak için hangi telefonlar seçilebilir? Gelin bu soruları beraber yanıtlayalım.

Asker telefonu nasıl olmalı?

Şarj süresi uzun

Çekim gücü yüksek

Darbelere dayanıklı

Fiyatı ucuz

Bir asker telefonu en başta kesinlikle ve kesinlikle uzun ömürlü bir şarj süresine sahip olmalı. Telefonun şarjı arama yaparak ve SMS kullanarak en az 3-4 gün şarj etmeden gidebilmeli. Askerde kantinci veya yazıcı gibi görevlere sahip değilseniz, priz bulmanız çok zor olacağından telefonu pek sık şarj edemeyeceksiniz. Bir diğer en önemli kriter ise tabii ki telefonun fiyatının ucuz olması.

Asker telefonu modelleri:

Samsung SM-B310E

Nokia 106

Nokia 100

Nokia 216

Nokia 210

Samsung GT-E1205

Samsung B350E

Motorola L6

Samsung SM-B310E

Fiyatı: 213-230 TL

Bekleme süresi: 600 Saat

Konuşma süresi: 11 Saat

Asker telefonu olarak ideal olan bu Samsung marka B310E telefonda bir kamera bulunmuyor. 200-300 TL fiyat bandında internetten sıfırını bulabileceğiniz cihazın bir kamerası bulunmuyor. 2G bağlantı kalitesiyle 11 saatlik kesintisiz konuşma sağlayan telefonun bekleme süresi ise tam 600 saat.

Nokia 106

Fiyatı: 229 – 269 TL

Bekleme süresi: 504 saat

Konuşma süresi: 15,7 saat

Nokia'nın arayüzü diğerlerine nazaran daha modern olan 106 modeli tuşlu telefonu,tam 504 saatlik bekleme süresine sahip. Bekleme süresinin yanı sıra 15,7 saatlik 2G bağlantıda konuşma süresiyle asker telefonu olarak çok iş görecektir.

Nokia 100

Fiyatı: 240 - 260 TL

Bekleme süresi: 840 saat

Konuşma süresi: 7 saat

Yine Nokia'ya ait 100 modeli hem çok fazla bekleme süresine hem de çok ucuz bir fiyata sahip. 840 saatlik bekleme süresine sahip olan telefonda radyo ve oyun seçenekleri de bulunuyor ayrıca 7 saatlik konuşma süresi de mevcut.

Nokia 216

Fiyatı: 299 – 389 TL

Bekleme süresi: 576 saat

Konuşma süresi: 18 saat

Nokia'dan listeye eklediğimiz bir başka model olan 216 modeli diğerlerine göre fiyatı biraz daha pahalı ancak iyi özellikler sunan bir cihaz. Cihazda bir kamera ve internet bağlantısı özellikleri bulunuyor ve 576 saat bekleme, 18 saat konuşma süresi imkanı sunuyor.

Nokia 210

Fiyatı: 250 -320 TL

Bekleme süresi: 480 saat

Konuşma süresi: 18 saat

Nokia'dan listeye eklediğimiz son model olan 210 modeli, 250-320 TL fiyat bandında satışta olup internet bağlantısı ve kamera gibi modern özellikler barındırıyor. 480 saat bekleme ve 18 saat konuşma süresi sunan telefon asker telefonu olmak için ideal.

Samsung GT-E1205

Fiyatı: 187 – 239 TL

Bekleme süresi: 493 saat

Konuşma süresi: 11 saat

Listeye Samsung’dan eklediğimiz bir başka model olan E1205, günlük hayatta birçok insanın da elinde gördüğümüz bir model. Özellikle yaşlı vatandaşlarımızın elinde bulunan Samsung E1205, 493 saat bekleme ve 11 saat konuşma süresiyle bir asker telefonu olarak da çok iyi hizmet veriyor.

Samsung B350E

Fiyatı: 279 TL

Bekleme süresi: 600 saat

Konuşma süresi: 12 saat

Listedeki son Samsung cihazı olan B350E modeli, içerisinde hem kamera hem de internet bağlantısı bulunduruyor. Bunların yanında 600 saatlik bekleme ve 12 saat konuşma süresi sunan cihaz bir asker telefonu olmak için ideal.

Motorola L6

Fiyatı: 64 – 120 TL

Bekleme süresi: 345 saat

Konuşma süresi: 6 saat

Listedeki emektar telefonlardan olan ve şu anda çoğunlukla 2. el bulabileceğiniz Motorola marka L6 model cep telefonu, çok ucuz bir fiyat etiketiyle 345 saat bekleme ve 6 saat konuşma süresi sunuyor. Bütçenizi hiç zorlamadan alabileceğiniz Motorola L6 tam bir asker telefonu.

Böylelikle bir asker telefonu nasıl olmalı sorusunu yanıtladığımız ve en iyi asker telefonu modellerini listelediğimiz içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca resmi Telegram kanalımıza buradan abone olabilirsiniz.