Bugün düzenlenen kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitimin kapsamının genişletileceğini açıklayan Erdoğan, yerli aşı çalışmalarına da değindi.

Bugün düzenlenen ve 3 saat 20 dakika süren Cumhurbaşkanlığı kabinesi sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair milyonlarca öğrenciyi ve veliyi yakından ilgilendirecek önemli açıklamalarda bulundu.

Yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldıklarını bildiren Erdoğan, "Eğitimde daha önce okul öncesi ve 1. sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı şekilde başlatmıştık. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1.sınıfların yanı sıra 2. 3. ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek." ifadelerini kullandı.

'Özel eğitim okulları ve köy okullarında yüz yüze eğitim yapılacak'

İlkokul 2, 3, 4. sınıflar, ortaokul 8. ve lise 12. sınıfların yüz yüze eğitime döneceğini açıklayan Erdoğan, özel eğitim okulları ile İl Hıfzıssıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında da yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel olmadığını, diğer sınıflarla ilgili kararın önümüzdeki haftalarda yaşanacak gelişmelere göre verileceğini söyledi.

'500 bin öğrenciye ücretsiz tablet dağıtılacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millî Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitimde bilgisayar ihtiyacı olan çocuklar için bir çalışma yürüttüğü açıkladı. Çalışma kapsamında ilk etapta 500 bin öğrenciye ücretsiz tablet dağıtılacağını duyuran Erdoğan, tabletlerin önümüzdeki haftadan itibaren dağıtımına başlanacağını da bildirdi.

'Yerli aşıda oldukça ileri düzeye gelindi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmada yerli aşı ile ilgili çalışmalara da değindi. İnsan çalışları için önümüzdeki ay bin doz aşı üretileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı, "Yerli aşı geliştirme çalışmalarında oldukça ileri bir düzeye gelindi. Bu anlamda yapılan yatırımların, desteklerin birer birer icraata dönüşmesinin haklı kıvancı içerisindeyiz. 13 ayrı aşı çalışması başlatılmıştı. 5 tanesi insan çalışma safhasına yaklaştı. Alt yapısı uygun firmamızın ayda 20 milyon doz kapasitesi bulunuyor. İkinci bir firmamızın da üretim altyapısını tamamlamasıyla bu rakam ayda 50 milyon dozun üzerine çıkabilecektir. İnsan çalışmaları için önümüzdeki ay bin doz aşı üretilmiş olacak" dedi.