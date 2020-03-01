Yüzmeden Önce Yemek Yemek Gerçekten Krampa Neden Oluyor Mu?

Birçok insan denizden önce yemek yemekten kaçınıyor. Çoğu kişi, dolu bir midenin yüzme sırasında krampa neden olacağına inanıyor. Peki bu iddia doğru mu? Modern bilim bu efsanenin gerçekliğini ölçmeye yetiyor.

Yüzmeden önce yemek yenmemesi gerektiği üzerine ortaya atılan iddialar, son yüzyılın en çok konuşulan efsanelerinden biri olarak bilinir. Denize girmeden önce birinin size bu öneride bulunduğu olmuştur. Daha önceki nesillerden insanlar, gençlere ‘yüzmeden önce yemek yerlerse bir yerlerine kramp girebileceği’ uyarısında bulunur.

Bu efsanenin bilinen en eski kaynağı, 1908 yılında yayınlanan ‘Scouting for Boys’ adındaki izcilik kitabı olarak biliniyor. Aşağı yukarı o zamanlardan beri insanlar denize girmeden hemen önce yemek yemekten kaçınıyor ya da yiyen insanları uyarıyor. Peki bu bilgi doğru mu? Yüzmeden önce bir şeyler yemek gerçekten krampa neden olur mu? Bilime göre bu bilgi tamamen yanlış.

Kan dolaşımındaki değişiklik krampa neden olacak seviyede değil

Efsaneye göre yemek yedikten sonra kan daha çok mideye gitmeye başlıyor ve bu da kaslarda daha az kan dolaşmasına, dolayısıyla kramplara neden oluyor. Efsanenin başka bir versiyonuna göre de kan daha çok kaslara gidiyor ve bu da mide spazmına yol açıyor.

Ortopedi cerrahı Peter Wernicki, bu iddianın tamamen hurafe olduğunu söylüyor. Egzersiz sırasında kaslara daha çok kan gitmesi ya da yemek yiyince mideye daha çok kan gitmesi doğru olaylar olsalar da bu, efsaneyi doğru kılmaya yetmiyor. Zira kullanılan bölgeye giden ekstra kan, kramp ya da spazma neden olabilecek bir seviyede olmuyor.

Doğru yüzme teknikleri öneriliyor

Mayo Clinic’e göre düşük kan dolaşımından kaynaklanan kramplar, sağlıklı insanlarda görülmüyor. Bu tip problemler daha çok ‘damar sertliği’ gibi sağlık sorunları yaşayan insanlarda görülüyor. Doktor Wernicki, boğularak ölen insan sayısının yüksek olma sebebinin bu efsaneyle ilişkili olmadığını söylüyor. Wernicki, yüzme sırasında çıkabilecek sorunların önüne geçmek için yeme alışkanlıklarını düzenlemeyi değil; doğru nefes, ısınma ve doğru teknikler kullanmayı öneriyor.