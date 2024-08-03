Olimpiyat yüzücülerini izlerken belki dikkatinizi çeken bir nokta olmuştur: Yüzücülerin çift bone takması!

Yüzücüler, yarışırken en temel materyallerinin başında gelen bonelerden neden iki tane takma gereği duyuyor olabilirler? Bir tanesi işlerini görmüyor mu?

Bu soruların cevabı aslında hiç de beklediğiniz gibi değil!

Sporcuların gösterdikleri üstün performansı sürdürebilmeleri için küçük detaylar büyük farklar yaratabiliyor.

Bunu yüzücülerin iki bone takmasına da bağlayabiliriz. Çünkü iki bone takmanın avantajları sandığımızdan da fazla. Yüzücülerin iki tane bone kullanmasının temel nedenlerinden biri, suya karşı daha az sürtünme sağlamak oluyor.

İki bone, suyun başlık üzerinde daha düzgün bir şekilde hareket etmesine yardımcı olarak direnç etkisini azaltarak yüzücünün hızını artırıyor.

Ayrıca bu yöntem, uzun saçların yüzücülerin yüzüne gelmesini önleyerek daha rahat bir yüzme gerçekleştirmelerine yardım ediyor.

Saçların suya karışması, performansı etkileyebileceği için saçların tamamen kontrol altında olması da yarışma için oldukça önemli. Tabii sadece bunlarla da sınırlı sanmayın. Çünkü iki tane bone, yüzerken taktıkları gözlüklerin kayışlarını da kapatarak gözlüklerin su içinde daha iyi sabitlenmesini sağlamış oluyor.

Gözlüklerin kaymasını engellerken sudaki sürtünmeyi azaltmış oluyor. Dolayısıyla yüzücünün suyun üzerinde daha iyi bir kontrol sağlamasına büyük yardımı dokunuyor çift bonenin.

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