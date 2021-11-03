İsrail Ankara Büyükelçiliği'nin Joe Biden ve Erdoğan arasındaki görüşmeye yönelik yapılan Zaytung haberini neden paylaştığı ortaya çıktı. Yapılan açıklamalarda, sosyal medya hesaplarının hacklendiği ve bu yüzden de uygun olmayan paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük zirvelerinden bir tanesi gerçekleştirildi. İtalya'nın Roma kentine gerçekleştirilen G20 zirvesi, ülkelerin liderlerini bir araya getirdi. O toplantılar sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında da bir görüşme gerçekleşmiş, 20 dakika olarak belirlenen görüşme süresinin 70 dakika kadar sürmesi merak konusu olmuştu. Şimdi, o zirveye ilişkin ilginç bir olay yaşandı.

Erdoğan ile Joe Biden'ın görüştüğü konulardan bir tanesi, F-35 projesiydi. Türkiye, 1 milyar dolardan fazla ödeme yapmasına rağmen projeden çıkarılmış, bilindiği kadarıyla para iadesi de alamamıştı. İşte tüm bunlar masaya yatırılırken İsrail Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi. Bir Zaytung haberinin, gerçek bir habermişçesine paylaşıldığı Instagram Hikayesi, tahmin edebileceğiniz gibi tepkiyle karşılandı.

İsrail Ankara Büyükelçiliği'nin paylaştığı hikaye şu şekildeydi;

Söz konusu paylaşımda, "F-35 pazarlığında sona gelindi: Dışişleri Bakanlığı, uçakların yerine 1,4 milyar dolar değerinde iPhone 13 Pro ve AirPods için bastırıyor..." ifadeleri kullanılmıştı. Bu paylaşımın kaynağı ise komik kurgu haberleriyle bilinen Zaytung'du. Kimse neden böyle bir paylaşım yapıldığına anlam getiremezken İsrail Büyükelçiliği, geçtiğimiz saatlerde yaptığı bir açıklamayla konuya açıklık getirdi.

"Hacklendik"

İsrail Ankara Büyükelçiliği'nin Instagram hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu paylaşımın bir hacklenme sonucunda yapıldığı ifade edildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi; "Üzülerek bildiririz ki, 02 Kasım 2021 tarihinde 22.10 sularında Büyükelçiliğimize ait resmi sosyal medya hesaplarımızdan biri siber saldırıya maruz kalmış, saldırıya müdahalemiz devam ederken hesabımız aracılığıyla bir takım uygun olmayan içerikler paylaşılmıştır. Bu paylaşımların tarafımıza ait olmadığını kamuoyunun bilgisine sunar, bu uygunsuz paylaşım nedeniyle yaşanan her türlü olumsuzluk ve karmaşa konusunda üzüntülerimizi bildiririz.”