Kripto para trader'ı Ben Armstrong, gelecekte kazandırma şansının çok yüksek olduğunu ve yatırımcılarını zengin edebileceğini düşündüğü beş ucuz altcoin'i açıkladı.

Kripto para piyasasında özellikle altcoin'lere dair büyük yükselişlerden, hangi altcoin'in kenarda bekletildiğinde sizi zengin yapacağı gibi ihtimallerden bahsetmek oldukça zor. Ancak tabii ki konunun kimileri için en ilgi çekici ve heyecan yaratan ihtimali de bu olduğu için, kripto yatırımcısı olan pek çok kişinin aklının bir yerlerinden bu soru geçiyor. 'Acaba bu da Bitcoin gibi günün birinde aşırı değerli olup beni zengin eder mi?'

Usta kripto para trader'ı Ben Armstrong da bu soruya kendi öngörüleriyle cevap vermiş ve gelecekte yatırımcılarını zengin edebileceğini düşündüğü altcoin'leri açıklamış. Tabii ki bunlar tamamen Armstrong'un kişisel öngörüleri. Gelin birlikte Armstrong'un açıkladığı altcoin'lere göz atalım ancak tabii ki göz atmaya geçmeden hemen hatırlatalım; bu bir yatırım tavsiyesi değildir.

Armstrong'un 'patlayacağına' inandığı altcoin projeleri:

Armstrong'un değerindeki yükselişle zamanı geldiğinde yatırımcılarına bolca kazandıracağını düşündüğü altcoin'lerin başında Blockchain tabanlı satış noktası platformu Pundi X (NPXS) geliyor. NPXS'in 2018'in başından itibaren tüm zamanların en yüksek seviyesine henüz dönmediğine dikkat çeken Armstrong'a göre yaşanan son gelişmeler altcoin'in fiyatında yükselişe sebep olacak. NPXS'nin ardından Armstrong'un listesinde gelen isim Holochain (HOT). Holochain'in patlamasını sağlayacak şey ise Armstrong'a göre teknolojiyi Blockchain'in ötesine taşıma misyonu olacak.

Armstrong'un önümüzdeki dönemde yükselişe geçmesinin ve değerlenmesinin mümkün olduğunu düşündüğü diğer altcoin'ler ise son günlerde yükselişte olan BitTorent (BTT), Harmony (ONE) ve VeChain (VET) yer alıyor. Şu an için bahsi geçen tüm altcoin'lerin yükselişte olduğunu düşünürsek, Armstrong'un da bir nevi yükselişte olan altcoin'lerin geleceğine yönelik düşüncelerini paylaştığını söyleyebiliriz.Tekrardan belirtmekte fayda var; bu bir yatırım tavsiyesi değildir.