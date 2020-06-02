Zak Ringelstein tarafından sunulan çocuklara yönelik TikTok platformu, bugün Android ve iOS için yayınlandı. Birçok ebeveyn gibi Zigagoo kurucusu Zak Ringelstein da çocukların ekran başında geçirdiği süre hakkında endişe duyuyor.

Koronavirüs salgını sonucu okulların kapanmasıyla çocuklar uzaktan öğrenme modeline geçtiler. Karantina uygulamasının birçok ülkede uzatılmasıyla beraber artan akıllı cihaz kullanım süresinin öğrenmeye olumsuz etkisi olduğunu düşünen Zak Ringelstein, çocukların kendi tabiriyle dijital diyete girmesi gerektiğini düşünüyor. UClass platformunun da kurucusu olan geliştirici, bu durum sonrasında “Çocuklar için TikTok” olarak açıkladığı Zigazoo uygulamasını tanıttı.

Çocukların video temelli alıştırmaları yine video olarak yanıtlayabileceği ve bu cevapları arkadaşlarıyla paylaşabileceği Zigazoo ücretsiz bir uygulama. İçinde, karbonat kullanarak yapay volkan yapmak gibi birçok faydalı içeriği barından uygulamayla okul öncesi çağından ortaokul çağına kadar olan çocuklar hedeflenmiş. Ringelstein, uygulamanın gizliliğini ve çocukların güvenliğini korumak adına platformun öncelikle ebeveynler tarafından kullanılmasını öneriyor. Bununla beraber bir kullanıcının paylaşım ve içeriklerini görebilmeniz için öncelikle o kişiyi arkadaş olarak eklemeniz gerekiyor. Bu yöntemle siber zorbalığın da önlenmesi hedefleniyor.

'İlham kaynağım Susam Sokağı'

Uygulamayı test ederken çocukların genellikle daha uzun videolar oluşturmayı fakat daha kısa içerikler izlemeyi tercih ettiğini fark eden Ringelstein, uygulamayı buna göre optimize ettiğini de ifade ediyor. Uygulama konusunda Susam Sokağı’ndan ilham aldığını belirten Ringelstein, eğitim ve eğlencenin birlikte olduğu işlerin her zaman başarı elde ettiğini de belirtiyor.

Yalnızca bir ay içerisinde Zigazoo sitesinde 100.000 video indirme/yükleme trafiğine ulaşıldı. Zigazoo’nun çocuklara yönelik bir TikTok platformu olduğunu söyleyen Ringelstein, platformun alanında tek olduğunu iddia ediyor. Görsel ve işitsel materyallere dayanan öğrenme sisteminin öğrenciler açısından daha iyi olduğunu ifade eden Zigazoo kurucusu, sitenin amacının tamamıyla çocukların güvenliğini temel olmak koşuluyla onlara öğrenme ve eğlence fırsatı sunmak olduğunu sözlerine ekliyor. Uygulama şu an için belli bir bölgede kullanılabiliyor ve Türkiye bu bölgeler arasında yer almıyor.