Zincir Marketler Şehir Dışında, Çevre Yollarında Açılacak

Hükümetin bir süredir üzerinde çalıştığı bilinen Perakende Yasası'na ilişkin bazı detaylar ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre ABD'deki süpermarket sisteminin Türkiye'ye de getirilmesi konuşuluyor. Bu sistem ile zincir market şubeleri, şehir merkezlerinin dışında ve çevre yolu üzerinde açılabilecek.

Türkiye'de kurulacağı açıklanan 1.000 adet kooperatif marketle ilgili tartışmalar devam ederken, Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu dikkat çeken bir habere imza attı. Hükümetin bir süredir üzerinde çalıştığı "Perakende Yasası" ile ilgili kaleme alınan ve hükümet kaynaklarına dayandırılan haber, ülkemizde büyük değişiklikler yaşanabileceğini ortaya koyuyor.

Edinilen bilgilere göre perakende ve zincir marketlerle ilgili diğer ülkelerdeki uygulamaları inceleyen hükümet yetkilileri, olayı tüm detaylarıyla ele almış durumdalar. Öyle ki marketlerin ne zaman açılacağı, nasıl indirimler yapabilecekleri, nerelere kurulacakları ve haksız rekabetin nasıl önleneceği gibi hususların tümü, diğer ülkelerdeki örneklere göre inceleniyor. Çalışmaların en dikkat çekici yanı ise ABD'deki bir uygulama.

Yasanın e-ticareti bile içine alması düşünülüyor

Hükümetin üzerinde çalıştığı Perakende Yasası'nın, ABD'deki süpermarket uygulamasını Türkiye'ye getirebileceği düşünülüyor. Buna göre Türkiye'de açılacak yeni zincir market şubeleri, şehir merkezlerinden uzak, çevre yolu üzerinde bulunacak. Bu sayede mahalle esnafının bir nebze de olsa korunabileceği ifade ediliyor. Öte yandan; e-ticaret sektörüne uygulanacak olası vergi indirimleriyle de tüketicinin ucuz ve kaliteli ürüne ulaşabilmesinin önü biraz daha açılmış olacak.

Açık konuşmak gerekirse Perakende Yasası'nın Türkiye'de uygulanabilirliği oldukça zor olacak gibi görünüyor. Zira Türkiye genelinde hizmet vermekte olan 234 zincir market bulunuyor. Bunların şu ana kadar açtıkları toplam şube sayısı ise 35 bin civarında. Yani vatandaşın adım attığı her yerde bir zincir markete ait şube yer alıyor. Vatandaş bir markete bu kadar kolay ulaşıyorken yeni uygulamayı kabul etmesi ne kadar olası zamanla göreceğiz.