Hadi Özışık'ın Kooperatif Market İncelemesi Viral Oldu

Kooperatif marketlerdeki fiyatların gerçekten de uygun olduğunu göstermeye çalışan Hadi Özışık, gördükleri karşısında şaşkınlığa uğradı. Öyle ki eleştirilen zincir marketlerdeki fiyatlar, kooperatif market fiyatlarından ya daha uygundu ya da çok küçük bir farkla daha yüksekti. Özışık'ın içerik sonundaki gülüşü, aslında pek çok şeyi anlatıyor...

Türkiye son günlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kurulacak 1.000 adet kooperatif marketi konuşuyor. Hükümete göre bu marketler, zincir marketler yüzünden artan gıda fiyatlarının düşmesini sağlayacak. Bu kooperatif marketlerden birine giderek alışveriş yapan ve bu alışveriş sonucunda 1.002 TL ödeyen Erdoğan'sa fiyatların oldukça uygun olduğunu düşünüyor.

Kooperatif marketlerin gündem olmasıyla, medya da bu konuyu konuşmaya başladı. Bugün herhangi bir tartışma programını açarsanız, kooperatif market ile zincir market arasında fiyat karşılaştırması yapan sayısız kişi görürsünüz. Bunlardan bir tanesi de gazeteci Hadi Özışık oldu. Hatta gazetecinin katıldığı programda yaptığı inceleme, sosyal medyada viral hale geldi. Peki neden?

Migros, kooperatif marketten ucuza ürün satıyor

Hadi Özışık ve ekibi, program sırasında bazı temel gıda ürünlerinin fiyatlarını, kooperatif market ile bir zincir marketin internet siteleri üzerinden kıyaslıyordu. Ancak ekibin daha önce planlamadığı bir gelişme yaşandı. Salça, toz şeker ve yeşil mercimek gibi ürünlerin fiyatları, Migros'ta kuruş farkıyla da olsa daha ucuzdu ya da çok küçük bir farkla daha yüksekti. Durumu toparlamakta zorlanan Özışık, incelemenin sonundaki gülüşüyle sosyal medya kullanıcılarının da diline düşmekten kurtulamadı.

Sizlerle az sonra paylaşacağımız videoda, Özışık'ın önce kamera ekibini terslediğini görüyoruz. Özışık doğrudan; "Ya hu Mustafa, sen bunları özellikle mi seçtin? Bak bunlar fiyatları sonradan indirmiş olabilirler." diyerek, topu zincir markete attı. İzleyeceğiniz videonun sonundaki gülüş ise anlayana çok şey anlatıyor...

İşte Hadi Özışık'ın sosyal medyada viral olan incelemesi