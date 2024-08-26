Ziraat Bankası, İş Bankası'nın 100. yaş kutlamalarına eğlenceli bir şekilde katıldı.

İş Bankası, Cumhuriyet'in ilk millî bankası olarak kurulduğunda tarihler 26 Ağustos 1924'ü gösteriyordu. Banka bugün 100. yaşını kutladı. Bu kutlamalara, Ziraat Bankası da dikkat çekici bir kutlama mesajı ile katıldı.

Ziraat Bankası'nın paylaşımında “Üzerinden 60 yıl geçmesine rağmen bu duyguyu dün gibi hatırlıyoruz. 100. yaşın kutlu olsun İş Bankası!” ifadesi yer aldı. Böylece Ziraat Bankası hem kendilerinin daha köklü olduğuna gönderme yaptı hem de İş Bankası'nın yeni yaşını eğlenceli bir şekilde kutladı.

İş Bankası'nın cevabı gecikmedi!

Ziraat Bankası'na cevap veren İş Bankası, aynı görseli kullandığı paylaşımda teşekkür ederken “Belli bir yaştan sonra geçmiş daha hızlı hatırlanıyor, hakkınızdır! Ziraat Bankası’na yürekten teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Zaman zaman yabancı firmalar arasında bu türden etkileşimler olduğunu görsek de bu, ülkemizde çok fazla karşılaştığımız bir durum değil. Türkiye'nin iki köklü bankasının bu şekilde etkileşime geçmesi de aslında sosyal medya platformlarındaki gerilimi de azaltmaya yardımcı oluyor.

İş Bankası, 100. yaşı için ayrıca özel bir reklam filmi de yayımladı. Bu reklam filminde "Atatürk'ün Bankası" vurgusu öne çıkarıldı.