COVID-19 pandemisi ile birlikte hayatımıza giren uygulamalardan biri olan Zoom, bugün en çok kullanılan görüntülü konuşma platformlarından bir tanesi. Ancak yeni kullanıcılar Zoom telefondan ve bilgisayardan hesap açma işlemlerine tam olarak hakim olmayabilirler. Gelin Zoom hesap açma nasıl yapılır yakından bakalım.

COVID-19 pandemisinin başlamasıyla birlikte okullar uzaktan eğitime, iş yerleri ise mobilite dediğimiz uzaktan çalışma sistemine geçtiler. Hal böyle olunca birbirinden uzakta olan bu insanların iletişim kurmasını sağlamak görüntülü konuşma uygulamalarına düştü. İşte tam bu sırada pek çok kullanıcı ilk kez Zoom platformuyla tanıştı. Uzun yıllardır piyasada olmasına rağmen Zoom ancak pandemi ile tanınır oldu.

Uzun zamandır kullanılıyor olmasına rağmen hala bazı kullanıcılar, Zoom telefondan hesap açma ve Zoom bilgisayardan hesap açma gibi soruları hala soruyorlar. İlk kez kullanıyorsanız biraz kafanız karışabilir çünkü karşınıza pek de tanıdık bir arayüz çıkmıyor. Gelin Zoom hesap açma nasıl yapılır biraz daha yakından inceleyelim ve bu platform hakkında merak edilenleri görelim.

Zoom bilgisayardan hesap açma nasıl yapılır?

Adım #1: Buradan Zoom internet sitesini açın.

Buradan Zoom internet sitesini açın. Adım #2: Ücretsiz Kaydolun butonuna tıklayın.

Ücretsiz Kaydolun butonuna tıklayın. Adım #3: Doğum tarihinizi girin ve devam edin.

Doğum tarihinizi girin ve devam edin. Adım #4: Güncel e-posta adresinizi girin.

Güncel e-posta adresinizi girin. Adım #5: Kayıt Ol butonuna tıklayın.

Kayıt Ol butonuna tıklayın. Adım #6: E-posta adresinize gelen etkinleştirme mesajını açın.

E-posta adresinize gelen etkinleştirme mesajını açın. Adım #7: Hesabı Etkinleştirin butonuna tıklayın.

Hesabı Etkinleştirin butonuna tıklayın. Adım #8: Adınızı, soyadınızı yazın ve bir parola belirleyin.

Adınızı, soyadınızı yazın ve bir parola belirleyin. Adım #9: Dilerseniz diğer kullanıcılara davet gönderebilirsiniz ya da bu adımı atlayabilirsiniz.

Dilerseniz diğer kullanıcılara davet gönderebilirsiniz ya da bu adımı atlayabilirsiniz. Adım #10: Buradan size uygun Zoom versiyonunu indirin.

Buradan size uygun Zoom versiyonunu indirin. Adım #11: Hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #12: Bir toplantı başlatabilir ya da bir bağlantı üzerinden Zoom toplantısına katılabilirsiniz.

Bir toplantı başlatabilir ya da bir bağlantı üzerinden Zoom toplantısına katılabilirsiniz. Adım #13: İşlem tamam.

Zoom bilgisayardan hesap açma işlemi için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Standart Zoom görüşmeleri için masaüstü versiyonu indirmeniz yeterli. Dilerseniz Outlook ile ya da IBM Notes ile çalışan versiyonunu indirebilirsiniz. Kullandığınız internet tarayıcısıyla uyumlu eklentilerinden birini kullanmanız da mümkün.

Zoom telefondan hesap açma nasıl yapılır?

Adım #1: Buradan Android ya da buradan iOS için Zoom mobil uygulamasını indirin.

Buradan Android ya da buradan iOS için Zoom mobil uygulamasını indirin. Adım #2: Kaydol butonuna dokunun. Eğer bir Zoom hesabınız varsa giriş yapabilirsiniz.

Kaydol butonuna dokunun. Adım #3: Doğum tarihinizi seçin.

Doğum tarihinizi seçin. Adım #4: Adınızı, soyadınızı ve güncel e-posta adresinizi girin.

Adınızı, soyadınızı ve güncel e-posta adresinizi girin. Adım #5: E-posta adresinize gelen etkinleştirme mesajını açın.

E-posta adresinize gelen etkinleştirme mesajını açın. Adım #6: Hesabı Etkinleştirin butonuna dokunun.

Hesabı Etkinleştirin butonuna dokunun. Adım #7: Adınızı, soyadınızı yazın ve bir parola belirleyin.

Adınızı, soyadınızı yazın ve bir parola belirleyin. Adım #8: Dilerseniz diğer kullanıcılara davet gönderebilirsiniz ya da bu adımı atlayabilirsiniz.

Dilerseniz diğer kullanıcılara davet gönderebilirsiniz ya da bu adımı atlayabilirsiniz. Adım #9: Zoom mobil uygulamasını açın ve hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Zoom mobil uygulamasını açın ve hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #10: Bir toplantı başlatabilir ya da bir bağlantı üzerinden Zoom toplantısına katılabilirsiniz.

Bir toplantı başlatabilir ya da bir bağlantı üzerinden Zoom toplantısına katılabilirsiniz. Adım #11: İşlem tamam.

Zoom telefondan hesap açma işlemi için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Mobil uygulama üzerinden hesap açarken sık sık mobil internet tarayıcınıza yönlendirilirsiniz. Bu nedenle mobil uygulamayı indirmeden önce de masaüstü ya da mobil internet tarayıcınız üzerinden hesap açarak daha sonra mobil uygulamayı indirebilirsiniz.

Zoom ücretli mi?

Zoom, ücretsiz de olmak üzere kullanıcılarına farklı kullanım planları sunuyor. Maksimum 100 katılımcılı ve 40 dakika süren toplantılar, bire bir 30 saat sınırlı ama sınırsız sayıda toplantılar ve özel sohbetler içeren plan ücretsiz olarak sunuluyor.

13.99 Euro’dan başlayan diğer kullanım planlarında süre ve katılımcı sınırı olmayan toplantılar yapabilirsiniz. Ücretli planlardan birini seçerseniz özel lisans haklarına, bulut kayıtlarına ve daha pek çok farklı özelliğe sahip olabilirsiniz. Buradaki bağlantı üzerinden Zoom ücretli planları inceleyebilirsiniz.

Zoom hakkında bilmeniz gerekenler:

Standart bir kullanıcı için Zoom yalnızca yüksek görüntü ve ses kalitesi ile gecikme yaşamadan görüntülü konuşma yapılacak bir platformdur. Ancak uzaktan eğitim ve mobilite çalışma sisteminin yaygınlaşması ile birlikte artık bu platform iş dünyasının en önemli hizmetlerinden biri haline geldi.

Kurumsal iş yerlerine sunulan ücretli planlar kapsamında Zoom Chat, Zoom Meetings, Zoom Phone, Zoom Rooms, Zoom For Home, ONZOOM gibi özelliklerle beraber özel API’lere, SDK’lara, platformun kendine özel uygulamalarına, özel internet seminerlerine ve çok daha fazlasına sahip olabilirsiniz. Ancak dediğimiz gibi, platformun ücretsiz planını kullanarak yalnızca arkadaşlarınız ve ailenizle görüntülü konuşma yapmanız da mümkün.

Zoom bilgisayardan hesap açma ve Zoom telefondan hesap açma nasıl yapılır, Zoom ücretli mi gibi merak edilen soruları yanıtladık ve platform hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Zoom hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.