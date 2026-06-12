Zorunlu Trafik Sigortasında Yeni Dönem Başlıyor: 1 Temmuz İtibarıyla Neler Değişecek?

1 Temmuz 2026 itibarıyla zorunlu trafik sigortasında yaşanan kazaları kapsayan birtakım değişiklikler yürürlüğe girecek.

Yaşanan kazalardan sonra sigorta şirketlerinin peşinde koşmak, "Değer kaybımı nasıl alacağım?" diye kara kara düşünmek artık tarih oluyor.

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1 Temmuz’dan itibaren zorunlu trafik sigortasında kelimenin tam anlamıyla devrim gibi bir dönem başlıyor.

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Eski sistem komple değişiyor

Eskiden kaza sonrası aracınızda oluşan değer kaybını alabilmek için dilekçelerle, başvurularla uğraşmanız gerekiyordu. Artık bu süreç tamamen otomatik olacak.

Kaza sonrası eksper gelip aracın yaşını, kilometresini ve hasarını inceleyecek ve değer kaybını kendisi hesaplayıp sisteme işleyecek. Sigorta şirketi de "Biz parayı ayarladık, bilginiz olsun" diye e-Devlet, SMS veya mobil uygulama üzerinden kapınızı çalacak.

Parçalara da yeni kurallar getirildi

Yeni kurallara göre kazada hasar gören ve tamir edilemeyen parçaların yerine orijinal parça takılması artık esas kural olacak. Eğer sigorta şirketi orijinal olmayan "eşdeğer" bir parça takmak isterse, bunun orijinal kadar kaliteli ve güvenli olduğunu ispat etmek zorunda. Yani top artık tamamen sigorta şirketlerinde.

Bu yeni sistem, 1 Temmuz 2026 itibarıyla hayatımıza girecek.