Balıkesir'deki Patlamayla Gündeme Gelen ZSR Nedir?

Balıkesir’de yaşanan patlamanın meydana geldiği yer olan ZSR nedir? Balıkesir'de ne oldu? İçeriğimizde anlattık.

Bugün sabah saatlerinde Balıkesir’in kırsal Kavaklı Mahallesi’nde ilçesinde yaşanan ve sebebi henüz bilinmeyen patlama, 12 işçinin hayatını kaybetmesine sebep oldu.

ZSR Patlayıcı Sanayi nedir? ZSR ne demek? Anlatmaya başlayalım.

ZSR fabrikası nedir?

Zirve Holding ve Senta Madencilik Sanayi ortaklığındaki ZSR Patlayıcı Sanayi; savunma sanayi sektöründe yer alıyor. Madenlerde kullanılması için sivil patlayıcı, mühimmat, av ve spor fişeği üreten bir fabrika.

En az 10 bölümden oluşan ZSR Patlayıcı Sanayi A.Ş. fabrikasında yaklaşık 630 işçinin çalıştığı biliniyor. Patlamanın yaşandığı yer ise günlük üretim yapılan malzemelerin depolandığı fabrika.

2019 ve 2020 yıllarında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından toplamda yüz milyonlarca lira teşvik alarak üretim kapasitesini artırdı. 2022 yılında da “proje bazlı devlet yardımı” alacak projeler arasına dahil edildi.

Zorunlu belgelerin eksik olduğu iddia ediliyor.

ZSR’nin; madenler için patlayıcı imalat izin belgesi ve yeraltı emülsiyon belgeleri internet sitelerinde yer alıyor ancak patlayıcı üretimi yapan şirketlerin almasının zorunluğu olduğu “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” gereği hazırlanması gereken belge sitede yer almadığından bu belgeye sahip olmadıkları iddia ediliyor.

Patlamayla ilgili gelişmelerden haberdar olmaya devam edeceğiz ancak şimdilik bildiklerimiz bu kadar.

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