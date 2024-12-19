17 Nisan 2018’de havacılık tarihini derinden sarsacak bir olay yaşandı. Southwest Havayolları’na ait olan bir uçağın jet motoru bir anda patladı. Bunun sonucunda ise bakın ne oldu…

Olayda yolcular bir zarar görmezken içlerinden bir kişi, orada yaşamını yitirdi.

Hem de hiç tahmin edemeyeceğiniz bir sebeple.

Southwest Havayolları’na ait Boeing 737-700 tipi uçak, New York’tan Dallas’a gitmek için havalanmıştı.

Uçağın içerisinde 143 yolcu ve 5 mürettebat vardı. Uçuş anında hiçbir sıkıntı yokken bir anda uçakta patlama gerçekleştiği belirtiliyor. Görgü tanıkları, uçağın sol tarafında yaşanan bir patlamanın büyük bir kazaya yol açtığını söylüyordu.

Kalkıştan yaklaşık 1 saat sonra, 9.144 metre yükseklikte uçağın sol motoru patlamıştı. Bu patlamanın sonucunda motor parçaları, uçağın gövdesine çarparak bir pencereyi kırdı. Bu pencerenin yanında oturan Jennifer Riordan ise yıllarca konuşulacak bir felâketin öznesi olduğunu bilmiyordu.

Kabin basıncı düşmüştü.

Olayın hararetiyle kırılan camdan Riordan’ın bedeni basınç farkıyla resmen dışarı çekiliyordu. Diğer yolcular, kadını bacaklarından tutarak geri çekmeye çalışırken başarılı olsalar işler, sanıldığı gibi sevindirici ilerlemeyecekti.

Genç kadın, yapılan müdahalelere rağmen aldığı darbeden ve şoktan dolayı orada yaşamını yitirdi. Patlama sonrası uçak, ciddi bir hasar almasına rağmen Philadelphia Havaalanı’na güvenli bir iniş gerçekleştirdi.

Peki patlamaya ne sebep oldu?

Yapılan incelemeler sonucunda patlamaya motor fan kanadında meydana gelen bir çatlağın neden olduğu tespit edildi. Bu çatlağın sebebi ise “metal yorgunluğuydu”. Gerekli bakımlar sırasında fark edilmemesi, bir kadını canından etmişti.

Bu olaydan sonra ABD Federal Havacılık İdaresi, uçak motorlarında denetim yapılmasını zorunlu kıldı. Olay ise havacılık tarihine adını böylece yazmış oldu.

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