ZTE, Uygun Fiyatlı Telefonu Blade 20 5G'yi Duyurdu

ZTE, uygun fiyata 5G desteği sunan yeni telefonunu duyurdu. "Blade 20 5G" olarak isimlendirilen telefon, MediaTek'in Dimensity 720 işlemcisinden güç alıyor. An itibarıyla Çinli tüketicilerin beğenisine sunulan telefonun, Türkiye ya da diğer ülkelere ulaşıp ulaşmayacağı şu an için bilinmiyor.

Çinli teknoloji şirketi, bugün düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu Blade 20 5G'yi duyurdu. Tam anlamıyla bir fiyat performans ürünü olan Blade 20 5G, yaklaşık bir yıl önce duyurulan ve burada bulunan bağlantı aracılığıyla detaylarına ulaşabileceğiniz Blade A7s 2020 4G'nin yenilenmiş versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

ZTE'nin yeni akıllı telefonu, 6,52 inç büyüklüğünde IPS LCD ekrana sahip. Ne yazık ki HD+ çözünürlük sunan bu ekran, çentikli yapısında ön kamerayı barındırıyor. Telefonun ön kamerası ise tüketicilere 8 MP çözünürlük sunuyor. Ayrıca ZTE Blade 20 5G'nin arka paneline yerleştirilmiş bir de parmak izi okuyucu sensörü bulunuyor.

ZTE Blade 20 5G işte böyle görünüyor

ZTE Blade 20 5G, MediaTek'in Dimensity 720 işlemcisinden güç alıyor. Şirket, bu güçlü işlemciyi 6 GB RAM ve 128 GB de depolama alanı ile destekliyor. Ayrıca tüketiciler, telefonun sahip olduğu microSD desteği ile depolama alanını da genişletebiliyorlar. Telefonun 4000 mAh kapasiteli bataryası ise ne yazık ki hızlı şarj desteği sunmuyor.

Telefonun arkasına baktığımız zaman üçlü kamera kurulumunun varlığını görüyoruz. Dikdörtgen şekilde yerleştirilen bu kamera kurulumu, kullanıcılara 16 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP de derinlik sensörü sunuyor. Kullanıcılar, bu telefonun kamera kurulumunu kullanarak 4K video çekimleri yapabiliyorlar. Bu arada, telefonun ana kamerasının 120 derece görüş açısına sahip olduğunu da belirtmek gerekiyor.

ZTE Blade 20 5G teknik özellikleri

Ekran: 6,52 inç büyüklüğünde HD+ (720 x 1600 piksel), IPS LCD

6,52 inç büyüklüğünde HD+ (720 x 1600 piksel), IPS LCD İşlemci: MediaTek Dimensity 720

MediaTek Dimensity 720 RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB (microSD desteği mevcut)

128 GB (microSD desteği mevcut) Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 16 MP (120 derece) + 8 MP + 2 MP

16 MP (120 derece) + 8 MP + 2 MP Batarya: 4,000 mAh

4,000 mAh İşletim Sistemi: Android 10

Tüm bu özelliklere sahip olan ZTE Blade 20 5G, nane mavisi ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satın alınabiliyor. Şirket yetkilileri, bu akıllı telefonun fiyatını 223 dolar (yaklaşık 1,900 TL + vergiler) olarak açıkladı. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor.