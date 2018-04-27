1 Yıllık Bekleyişin Ardından iTunes, Microsoft Store'da Erişime Açıldı!

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Geçtiğimiz yıl iTunes'u Microsoft Store'da erişime açacağını açıklayan Microsoft, bu açıklamanın üzerinden neredeyse bir yıl geçmişken iTunes'u nihayet erişime açtı.

Dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft, geçtiğimiz yıl düzenlenen Build 2017 Geliştirici Konferansı’nda Apple’ın iTunes uygulamasını Microsoft Store’a getireceğini açıklayarak herkesi şaşırtmıştı. Yazılım devi sözünü tuttu ve Build 2018’e kısa süre kala iTunes’u Microsoft Store’da erişime açtı.
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iTunes’u Microsoft Store aracılığı ile bilgisayarınıza yüklemek için Windows 10 işletim sisteminizi 1709 sürümüne güncellemiş olmanız gerekir. Uygulamanın hem X64 hem de x86 versiyonları mevcut. Uygulama tüm PC platformlarında çalışacak olsa da Windows 10 Mobile için herhangi bir destek söz konusu değil.

Uygulama yaklaşık 476MB dosya boyutuna sahip. Bu boyut iTunes’u daha önce hiç kullanmamış kişiler için fazla gibi gelebilir ama iTunes, filmler, TV şovları, müzikler için bir mağaza olmanın yanı sıra bir medya oynatıcı ve Apple Music için Windows portalıdır. Bu kadar çok yeteneğe sahipken dosya boyutunun küçük olması da beklenemezdi.
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iTunes, sıradan bir akıllı telefon kullanıcısı için pek bir anlam ifade etmeyebilir. Fakat iPhone kullanıcıları, PC ile veri alışverişinde bulunmak için iTunes uygulamasına ihtiyaç duymaktadır. Bunun farkında olan Microsoft, iPhone kullanıcısı olan tüm Windows kullanıcılarını iTunes’u indirmek için Microsoft Store’a bekliyor.

Kaynak : https://www.neowin.net/news/after-nearly-a-year-itunes-is-finally-available-in-the-microsoft-store
Etiketler: itunes, microsoft, microsoft store
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