Birkaç gün önce PC versiyonuna PSN (PlayStation ağı) hesabı zorunluluğu getirilen ve büyük tepki alan Helldivers 2'nin Steam'de 177 ülkeden kaldırıldığı görüldü. Bunun nedeni ise ülkelerde PSN hesabı açılamaması.

Son zamanların en popüler oyunlarından biri olan Helldivers 2, birkaç gündür tüm oyun dünyasının gündeminde. Sony, geçtiğimiz günlerde oyunun PC versiyonuna erişim için PSN (PlayStation Ağı) hesabı zorunluluğu getirmişti.

Tahmin edebileceğiniz gibi bu durum oyuncuların hiç hoşuna gitmedi ve çok büyük tepki topladı. Hatta Steam’deki değerlendirmeler, yalnızca iki günde gelen 230 binden fazla negatif yorumun ardından “çoğunlukla olumlu”dan “son derece olumsuz”a döndü.

Oyun, PSN hesabı oluşturulamayan 177 ülkede kaldırıldı

Tüm bu yaşananların ardından oyunun 177 bölgede delist edildiği ortaya çıktı. Arnavutluk’tan Dominik Cumhuriyeti’ne, Mısır’dan Porto Riko’ya kadar dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca oyuncu, artık Helldivers’a erişemiyor. Bunun nedeni ise bu ülkelerde PSN hesabı açılamaması. Yani birkaç gün önce gelen hesap zorunluluğu kaldırılmasına neden oldu.

Bugün sizlerle paylaştığımız haberimizde, Steam’in oynama süresi 2 saatten fazla olsa bile bazı oyuncuların Helldivers 2 iadelerini kabul ettiğini ve para iadesi yaptığını bildirmiştik. Yani işler hiç iyi gitmiyor. Oyunun ülkelerden kaldırılmasına ilişkin ne geliştirici Arrowhead’den ne de Sony’den bir açıklama yok.

Geliştirici şirketin CEO’su bile oyunun kalktığı ülkelerdeki oyuncuların ne yapacağını bilmiyor

Oradaki oyuncuların ne yapacağı şimdilik bilinimiyor. Hatta Arrowhead CEO’su ve oyunun kreatif direktörü Johan Pilestedt’in bile bir fikri yok. CEO, X üzerinden yaptığı bir açıklamada “PlayStation ağı ülkemde desteklenmiyor. Ne yapmalıyım?” diye soran bir oyunsevere “Bilmiyorum.” gibi rezalet bir cevap vermiş.

Çok sevilen bir oyun olmayı başaran Helldivers 2’nin, çok kısa sürede âdeta kendi mezarını kazdığını izliyoruz. Neler yaşanacağını ilerleyen günlerde göreceğiz ancak oyunseverlerin durumdan hiç memnun olmadığını, eğer PSN hesabı zorunluluğu devam ederse oyunu pek de iyi bir geleceğin beklemediğini söyleyebiliriz.