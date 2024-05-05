Elon Musk’ın 2018 yılında uzaya gönderdiği spor arabanın şimdi nerede olduğu, fırlatıldığı yıldan beri merak konusu oluyor.

Kurucusu Elon Musk olan, Amerikalı uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 6 yıl önce uzaya kırmızı bir Tesla fırlattı.

Roadster adlı araba, şu anda uzayın derinliklerinde süzülmeye devam ediyor. Peki tam olarak nerede dersiniz?

Elon Musk, 6 Şubat 2018’de Falcon Heavy roketinin üzerinde, Tesla Roadster spor arabayı uzaya gönderdi.

Araba, rokete monte edilmişti ve sürücü koltuğunda “Starman” adında, astronot kıyafetleri giymiş bir kukla oturuyordu.

Toplam ağırlığı 1.360,78 kg olan araba ve kuklası, gelecekteki görevlerde Mars’a ağır yükler fırlatılabileceğini göstermeyi amaçlıyordu. Elon Musk ise uzayda yeni bir şeyin meydana gelme olasılığı konusunda ilham vermek istediğini söylemişti.

Spor arabanın heyecan verici uzaya fırlatılış anı:

Arabanın 2018 yılında uzaya fırlatılışından bu yana, nerede olduğunu öğrenmek merak hâline geldi.

Roadster, her 557 günde bir düzensiz bir yörüngede Güneş’in etrafında dönüyor. NASA’ya göre bu yörünge, teknik olarak birkaç milyon yıl boyunca sabit kalmaya devam edecek fakat Güneş ve kozmik radyasyon ile mikrometeroid etkileri muhtemelen aracı zamanla yok edecek.

Toronto Üniversitesindeki Astrofizikçi Hanno Rein’in tahminlerine göre ise Roadster; Dünya’ya, Venüs’e ya da Güneş’e çarpacak. Önümüzdeki 15 milyon yıl içinde Dünya ile çarpışma ihtimali %22’yken Venüs veya Güneş’e çarpma ihtimali %12.

Aracın konumunu anlık olarak takip etmek mümkün.

Aracın tam olarak nerede olduğunu, NASA verilerini kullanarak konumu izleyen whereisroadster.com adresinden canlı bir şekilde takip edebilirsiniz. Mesela şu anda Dünya'dan 90.828.196 km, Mars'tan 349.813.204 km ve Güneş'ten 161.386.075 km uzaklıkta.

Fırlatılışından bu yana ise Güneş'in çevresinde yaklaşık 4.0885 tur tamamladı ve Dünya'nın tüm yollarını 78 kez kat edecek kadar mesafe gitti.

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