1923 Yapımı Fotoğraf Makinesi, Rekor Fiyata Satıldı!

1923 yapımı Leica marka fotoğraf makinesi, açık artırmayla 2,4 milyon Euro’dan alıcı buldu.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da daha önce eşi benzerine çok az rastlanır bir olay yaşandı. Viyada’da bulunan Westlicht Müzayede evinde gerçekleştirilen bir açık artırmada Leica markasının prototiplerinden olan 1923 yapımı bir fotoğraf makinesi, rekor fiyatla Asyalı bir koleksiyoncuya satıldı.

Fotoğraf makineleri ile ilgili pek çok müzayedeye ev sahipliği yapan Westlicht, son olarak Leica 0-serisinden 122 numaralı fotoğraf makinesini sattı. Makinenin çok iyi korunmasından dolayı değerinin çok büyük anlamda arttığını gördük. Yine de açık artırmanın sonucunda karşımıza pek beklenmeyen bir sonuç çıktı. Normalde 700 bin ila 900 bin Euro arasında alıcı bulması beklenen kamera, 2,4 milyon Euro (11,2 milyon TL) gibi çok yüksek bir rakamdan alıcı buldu.

Leica’nın da Ötesinde Üretilmiş

Dünyaca ünlü kamera üreticisi Leica, henüz piyasaya girmeden önce birkaç tane prototip üretmiş. Satılan bu kamera da, üretilen 25 prototip arasında en iyi korunanı. Zaten bu prototiplerden 3 tanesi ayakta kalmış ve aralarında en iyi korunanı geçtiğimiz gün açık artırmayla satılan kamera.

Kendi Rekorunu Geçti

Yaklaşık 6 sene önce, farklı bir müzayede de yine Leica marka 0-serisi 116 numaralı bir prototip fotoğraf makinesi satılmıştı. 2,16 milyon Euro’dan satılan kamera, günümüze kadar dünyanın en pahalı kamerası olmuştu.