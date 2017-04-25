2017'de Çıkması En Çok Beklenen 30 Oyun!

2017'de son derece başarılı oyunlar geliyor. E3 2017'de yeni oyunların duyurulmasının yanında, 2017'de çıkacak 30 oyunu sizler için derledik.

Oyun sektörü her sene inanılmaz boyutlarda gelişiyor. Pazar payının çok yüksek boyutlara ulaşması ile birlikte milyon dolarlık yapımlar görüyoruz. Bu sene, PC, PS4 veya Xbox One platformlarına çıkacak en önemli oyunları sizler için listeledik. Bu oyunlar, kullanıcılar için bu sene en çok beklenen oyunlar arasında yer alıyor. Aynı zamanda, bu sene yapılacak E3 2017’de yeni oyunların duyurulması bekleniyor. Karşınızda, 2017’de en çok beklenen oyunlar;

Prey

Çıkış Tarihi: 5 Mayıs 2017 | Platform:​ PS4, Xbox One, PC

Injustice 2

Çıkış Tarihi: 16 Mayıs 2017 | Platform:​ PS4, Xbox One, PC

The Surge

Çıkış Tarihi: 16 Mayıs 2017 | Platform:​ PS4, Xbox One, PC

Rime

Çıkış Tarihi: Mayıs 2017 | Platform:​ PS4, Xbox One, PC, Switch

Tekken 7

Çıkış Tarihi: 2 Haziran 2017 | Platform:​ PS4, Xbox One, PC

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Çıkış Tarihi: 30 Haziran 2017 | Platform:​ PS4

Agents of Mayhem

Çıkış Tarihi: 15 Ağustos 2017 | Platform:​ PS4, Xbox One, PC

Middle Earth: Shadow of War

Çıkış Tarihi: Ağustos 2017 | Platform:​ PS4, Xbox One, PC

Destiny 2

Çıkış Tarihi: 8 Eylül 2017 | Platform:​ PS4, Xbox One, PC

Star Wars Battlefront 2

Çıkış Tarihi: 17 Kasım 2017 | Platform:​ PS4, Xbox One, PC

Sonic Forces

Çıkış Tarihi: 2017 | Platform:​ PS4, Xbox One, PC, Switch

State of Decay 2

Çıkış Tarihi: 2017 | Platform:​ Xbox One, PC

Divinity: Original Sin 2

Çıkış Tarihi: 2017 | Platform:​ PS4, Xbox One, PC

Friday the 13th: The Game

Çıkış Tarihi: 2017 | Platform:​ PS4, Xbox One, PC

Call of Cthullu

Çıkış Tarihi: 2017 | Platform:​ PS4, Xbox One, PC

God of War

Çıkış Tarihi: 2017 | Platform:​ PS4

Uncharted: The Lost Legacy

Çıkış Tarihi: 2017 | Platform:​ PS4

Days Gone

Çıkış Tarihi: 2017 | Platform:​ PS4

Crackdown 3

Çıkış Tarihi: 2017 | Platform:​ Xbox One

Mount & Blade 2: Bannerlord

Çıkış Tarihi: 2017-2018 | Platform:​ PS4, Xbox One, PC

Sea of Thieves

Çıkış Tarihi: 2017 | Platform:​ Xbox One, PC

Gran Turismo Sport

Çıkış Tarihi: 2017 | Platform:​ PS4

Detroit: Become Human

Çıkış Tarihi: 2017 | Platform:​ PS4

Spider-Man

Çıkış Tarihi: 2017 | Platform:​ PS4

Marvel vs. Capcom: Infinite

Çıkış Tarihi: 2017 | Platform:​ PS4, Xbox One, PC

Kingdom Come: Deliverance

Çıkış Tarihi: 2017 | Platform:​ PS4, Xbox One, PC

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Çıkış Tarihi: 2017 | Platform:​ PS4, PC

Final Fantasy 7 Remake

Çıkış Tarihi: 2017-2018 | Platform:​ PS4 (sonrasında Xbox One, PC)

Death Stranding

Çıkış Tarihi: 2017-2018 | Platform:​ PS4

Red Dead Redemption 2

Çıkış Tarihi: 2017 | Platform:​ PS4, Xbox One, PC