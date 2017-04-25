2017'de Çıkması En Çok Beklenen 30 Oyun!

Oyun sektörü her sene inanılmaz boyutlarda gelişiyor. Pazar payının çok yüksek boyutlara ulaşması ile birlikte milyon dolarlık yapımlar görüyoruz. Bu sene, PC, PS4 veya Xbox One platformlarına çıkacak en önemli oyunları sizler için listeledik. Bu oyunlar, kullanıcılar için bu sene en çok beklenen oyunlar arasında yer alıyor. Aynı zamanda, bu sene yapılacak E3 2017’de yeni oyunların duyurulması bekleniyor. Karşınızda, 2017’de en çok beklenen oyunlar;
Prey
Çıkış Tarihi: 5 Mayıs 2017 | Platform: PS4, Xbox One, PC
Injustice 2
Çıkış Tarihi: 16 Mayıs 2017 | Platform: PS4, Xbox One, PC
The Surge
Çıkış Tarihi: 16 Mayıs 2017 | Platform: PS4, Xbox One, PC
Rime
Çıkış Tarihi: Mayıs 2017 | Platform: PS4, Xbox One, PC, Switch
Tekken 7
Çıkış Tarihi: 2 Haziran 2017 | Platform: PS4, Xbox One, PC
Crash Bandicoot N. Sane Trilogy
Çıkış Tarihi: 30 Haziran 2017 | Platform: PS4
Agents of Mayhem
Çıkış Tarihi: 15 Ağustos 2017 | Platform: PS4, Xbox One, PC
Middle Earth: Shadow of War
Çıkış Tarihi: Ağustos 2017 | Platform: PS4, Xbox One, PC
Destiny 2
Çıkış Tarihi: 8 Eylül 2017 | Platform: PS4, Xbox One, PC
Star Wars Battlefront 2
Çıkış Tarihi: 17 Kasım 2017 | Platform: PS4, Xbox One, PC
Sonic Forces
Çıkış Tarihi: 2017 | Platform: PS4, Xbox One, PC, Switch
State of Decay 2
Çıkış Tarihi: 2017 | Platform: Xbox One, PC
Divinity: Original Sin 2
Çıkış Tarihi: 2017 | Platform: PS4, Xbox One, PC
Friday the 13th: The Game
Çıkış Tarihi: 2017 | Platform: PS4, Xbox One, PC
Call of Cthullu
Çıkış Tarihi: 2017 | Platform: PS4, Xbox One, PC
God of War
Çıkış Tarihi: 2017 | Platform: PS4
Uncharted: The Lost Legacy
Çıkış Tarihi: 2017 | Platform: PS4
Days Gone
Çıkış Tarihi: 2017 | Platform: PS4
Crackdown 3
Çıkış Tarihi: 2017 | Platform: Xbox One
Mount & Blade 2: Bannerlord
Çıkış Tarihi: 2017-2018 | Platform: PS4, Xbox One, PC
Sea of Thieves
Çıkış Tarihi: 2017 | Platform: Xbox One, PC
Gran Turismo Sport
Çıkış Tarihi: 2017 | Platform: PS4
Detroit: Become Human
Çıkış Tarihi: 2017 | Platform: PS4
Spider-Man
Çıkış Tarihi: 2017 | Platform: PS4
Marvel vs. Capcom: Infinite
Çıkış Tarihi: 2017 | Platform: PS4, Xbox One, PC
Kingdom Come: Deliverance
Çıkış Tarihi: 2017 | Platform: PS4, Xbox One, PC
Hellblade: Senua’s Sacrifice
Çıkış Tarihi: 2017 | Platform: PS4, PC
Final Fantasy 7 Remake
Çıkış Tarihi: 2017-2018 | Platform: PS4 (sonrasında Xbox One, PC)
Death Stranding
Çıkış Tarihi: 2017-2018 | Platform: PS4
Red Dead Redemption 2
Çıkış Tarihi: 2017 | Platform: PS4, Xbox One, PC