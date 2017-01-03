2017 Yılında Türkiye’de Görmek İstediğimiz 10 Hizmet

Yıl olmuş 2017, hala bazı önemli servislerden ve hizmetlerden mahrumuz. Peki hangi hizmetler ülkemizde olmalı? Birer birer sıralıyoruz;

Artık 2017 yılına girmişken “Yıl olmuş 2017” geyiğine biraz daha mantıklı yaklaşabiliriz. Evet, 2017 yılına girdiğimizde teknolojik gelişmeler ve Türkiye’ye sunulan hizmetler açısından birçok gelişme oldu, ancak hala Türkiye’de de hizmete açılmasını beklediğimiz bazı hizmetler ve ürünler mevcut. Biz de daha yılın başından beklentilerimizi sıralamak istedik.

İşte bizim düşüncemize göre Türkiye’de olması gereken hizmetler;

1- Madem Netflix geldi, diğerleri de gelsin!

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl Netflix resmen Türkiye’ye hizmet vermeye başlayınca birbirinden güzel Netflix dizi ve filmlerini doyasıya izleyebiliyoruz. Ancak madem Netflix gelmişken Hulu, HBO Now, FX Now, Amazon Video, Showtime, CBS, CW ve PlayStation Vue gibi hizmetlerin de yavaş yavaş gelmesi gerekli. Son dönemde özellikle illegal dizi ve film izleme siteleri birer birer kapatılıyorsa, HBO’nun, CBS’in ve birçok hoşumuza giden, deli gibi takip etmek istediğimiz dizileri sunan hizmetler de gelmeli.

2- Bunun dışında yerli alternatifler de olabilir

Eğer Netflix dışındaki ona sağlam rakip olan servisler gelmeyecekse BluTV gibi hizmetler de yaygınlaşabilir. Dünya genelinde takip ettiğimiz dizileri aynı anda sunabilecek, Türk gençliğinin müptelası olduğu dizi ve filmleri uygun fiyata sunabilecek bir hizmet de hoş olurdu gerçekten.

Hatta Kanal D, Star TV, TV8 gibi birçok kanalın bu tarz hizmetleri olup cüzi ücretler ile reklamsız takip ettiğimiz dizileri ve programları da izlemek güzel bir seçenek olabilir. Çünkü merakla beklenen dizinin maksimum 60dk olan bir bölümünü reklamlar yüzünden saatlerce televizyon başında izleyecek vaktimiz çoğu zaman olmuyor.

3- NBA ve NFL gibi yerli uygulamalar olsa mesela?

Bildiğiniz gibi neredeyse her ürün lansmanında mutlaka skorları canlı takip edebileceğiniz, hatta izleyebileceğiniz NBA, MLB ve NFL servisleri var. Bunun yerlisi olsa da telefonumuzdan, televizyonumuzdan, akıllı saatimizden, Apple TV gibi servislerden skorları canlı takip edip önemli anları görebileceğimiz Spor Toto Süper Ligi, Spor Toto Basketbol Ligi gibi hizmetlerimiz olsa harika olmaz mı? Evet, en azından basketbolun var. Ama bunu tv’den akıllı saatten de takip edebilecek kadar geliştirmek gerçekten güzel olacaktır.

4- YouTube Red, neredesin hacı?

Uzun süredir merakla beklediğimiz YouTube Red hizmeti de gelmeli. Reklamsız, kafa rahat bir biçimde video izleyebilmek gerçekten gerekli. Çünkü artık neredeyse her yayıncı dakika başına bir reklam ekleyerek videodan soğutabiliyorlar. Uygun fiyatıyla verelim, sevdiğimiz yayıncıları rahatlıkla izleyelim, rahat rahat müzik dinleyelim.

5- Google Play Müzik

Ülkemizde her ne kadar Spotify, Deezer, Fizy ve Apple Music gibi hizmetler olsa da Google’ın da gelme vakti geldi. Nasıl iOS cihazlarında Apple Music varsayılan olarak duruyorsa Android’de de varsayılan olarak gelen Google Play Müzik’te aylık ödemeyle şarkı dinleyebilmeliyiz.

6- Origin bey, Türk Lirası diye bir şey var. Duydunuz mu?

Gerek Steam, gerek PlayStation Store gerekse Xbox Store’da TL devri çoktan başladı. Madem böyle bir durum var, neden EA’nin servisi olan Origin de TL’ye geçmiyor? Bir oyun almak istediğimiz zaman kafasına göre artan Euro kuruna göre sürekli hesap kitap yapma durumunda kalmasak bizce çok hoş olacak.

7- Mobil ödeme sistemi, geeel geeel geel

Adamlar Amerika’da Avrupa’da çatır çatır sunduğu Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay gibi hizmetler ile telefonun NFC özelliği, akıllı saat gibi şeylerle anında ödeme çekebiliyor. Gerçi bu ay içerisinde Samsung Pay ülkemize resmen giriş yapacak, ama Apple Pay ve Android Pay de artık bankalar ile anlaşarak gelmeli. Gerçekten bir süre sonra işimize çok yarayabileceğini göreceksiniz.

8- Google Store, Türkiye çok güzel, gelsene

Bildiğiniz gibi Google kendisinin sponsor olduğu ya da ürettiği ürünleri Google Store üzerinden satmakta. Gerek Nexus ve Pixel telefonlar, gerekse Google Home, Google Wifi gibi hizmetleri gibi tüm ürünlerini satmış olduğu online mağazası ülkemizde açılırsa güzel olacak. En azından Nexus ve Pixel için bir erişim yolu açılacakken, adamların lansmanda anlattıkları yenilikleri de bizzat satın alabilme olanağımız olacak böylece.

9- Elon Musk beyciğim, Türkiye’de Tesla almak isteyenler de var

Evet, ülkemizde şu anda sayısı az olsa da yurt dışına özellikle çıkıp, vergi vs olaylarını binbir işle çözüp Tesla’nın Model S, Model X ve Model 3 araçlarını alan, aynı zamanda almak isteyen de kişiler var. Hem alanlar için Supercharge istasyonu kuracağız demiştin? Hala o da yok. Sanki böylesine ilgi gören bir markanın artık resmen Türkiye ofisini açması, Supercharge istasyonlarını kurması gerekli. Zaten şirketi kurmuştunuz, bir ofis de açabilirsiniz bizce.

10- AKK, sen git kumda oyna!

Adil Kullanım Kotası, ya da Adil Kullanım Noktası. Artık bitmesi gerek. Gerçi 2019 ile ortadan kalkmış olacak, bu sene de bazı düzenlemeler geliyor. Ancak “Yıl olmuş 2017 hala sınırsız dediğimiz internette hız düşürme uyguluyorlar” demeden geçemiyoruz. Keşke BTK ve diğer gerekli merciler bu tarihi öne çekebilse.

Aslında bakan bey 2018 yılı içerisinde diyerek daha erken olabileceği sinyalini verdi. Umarız öyle de olur.

Şahsen Türkiye’de olması gerektiğini düşündüğüm ve fazlasıyla ilgi görebilecek hizmetleri sıralamış oldum. Peki, sizce bunlar dışında hangi hizmetler Türkiye’de de verilmeli? Yorumlar bölümünden belirtebilirsiniz.